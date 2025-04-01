Στις μεγάλες φοροαπαλλαγές για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε έρευνα και καινοτομία, αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Τάσος Γαϊτάνης, κατά την διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, υπό τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κωνσταντίνο Δαμίγο.

Ο κ. Γαϊτάνης ανέφερε, ότι το 2020 η κυβέρνηση αύξησε το ποσοστό της προσαύξησης των προς έκπτωση δαπανών στην έρευνα στο 100%, από το 30% που ίσχυε μέχρι τότε. Ενώ, σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει πλέον το 200% και το 315%.

«Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, δίνει σημαντικό κίνητρο τις πολύ μεγάλες φοροαπαλλαγές σε όλες τις επιχειρήσεις - μικρές, μεσαίες, μεγάλες - για δαπάνες έρευνας και καινοτομίας. Γιατί περισσότερη έρευνα και καινοτομία, σημαίνει ισχυρότερες επιχειρήσεις. Ειδικά οι φοροαπαλλαγές, έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Και οδηγούν σε περισσότερες θέσεις εργασίας, καλύτερες αμοιβές και καλύτερο μέλλον για τους εργαζόμενους», σύμφωνα με τον κ. Γαϊτάνη.

Όπως υπενθύμισε, οι δαπάνες για έρευνα και καινοτομία, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων στο διπλάσιο πραγματοποιούμενων δαπανών και αφορούν από αποσβέσεις δαπανών κτηριακών, εξοπλισμού, αγοράς εξειδικευμένων επιστημονικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι και τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες, όπως ενοίκια, λογαριασμούς, αλλά και αμοιβές προσωπικού. Ακόμη, στις δαπάνες μπορούν να ενταχθούν μετακινήσεις σε εσωτερικό & εξωτερικό για συνεργασία με άλλα εργαστήρια.

Τα ποσοστά φοροαπαλλαγών έχουν ως εξής:

Οι δαπάνες Επιστημονικής & Τεχνολογικής Έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 100%.

Οι δαπάνες που καταβάλλονται για την παροχή έργου ή υπηρεσίας προς:

- Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας & Καινοτομίας,

- Ινστιτούτα ή Τεχνολογικούς Φορείς,

- Ερευνητικά Κέντρα,

- Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα,

- Κοινά Ερευνητικά Ινστιτούτα,

- εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αυτών, κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά 150%.

Οι δαπάνες για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ),εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αυτών κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά 200%.Προϋπόθεση είναι οι δαπάνες Επιστημονικής Έρευνας & Τεχνολογίας να αντιστοιχούν σε ποσοστό ανώτερο του 20% επί του συνόλου των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν το ίδιο έτος.Ακόμη, αν οι εν λόγω δαπάνες εντός ενός φορολογικού έτους υπερβαίνουν το μέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών των 2 προηγούμενων ετών, υπάρχει περαιτέρω προσαύξηση κατά 15%.

Παραδείγματα

* Η φοροαπαλλαγή που θα έχει μια επιχείρηση με δαπάνες Επιστημονικής & Τεχνολογικής Έρευνας ύψους 100.000 ευρώ, είναι 44.000 ευρώ.

* Η φοροαπαλλαγή που θα έχει μια επιχείρηση με δαπάνες Επιστημονικής & Τεχνολογικής Έρευνας ύψους 100.000 ευρώ, είναι 55.000 ευρώ.

Τα αιτήματα φοροαπαλλαγής, αφορούν τα έργα/δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας του τελευταίου προς κλείσιμο φορολογικού έτους. Οι δαπάνες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε επιχείρησης κατά το φορολογικό έτος πραγματοποίησής τους.

Σύμφωνα με τον κ. Γαϊτάνη, μια επιχείρηση που εντάσσεται στον κόσμο της καινοτομίας, κερδίζει τα εξής:

* Πρόσβαση σε δίκτυα συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια

* Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών

* Διασύνδεση με διεθνείς αγορές και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

* Διαρκή εξέλιξη και προσαρμογή στις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις.

Ο γενικός γραμματέας υπενθύμισε ότι οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, που επιθυμούν να επενδύσουν στην καινοτομία, μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://gsri.gov.gr/protovoulies-draseis/pistopoiisi-dapanon-et-erevnas-ton-epicheiriseon/.

Από την πλευρά του ο κ. Δαμίγος σημείωσε: «το θέμα είναι ζωτικής σημασίας για τα μέλη μας τα οποία είναι κυρίως, Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις, που προσπαθούν με κόπο να βάλουν σε σειρά τις υποχρεώσεις τους και παράλληλα να εξασφαλίσουν την επιβίωση και εξέλιξή τους. Είναι σαφές και νομίζω πως συμφωνούμε όλοι σ΄ αυτό, πως η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, αποτελούν επένδυση στο μέλλον. Πρέπει να ενισχύουμε διαρκώς τη θέση της χώρας μας στην ευρωπαϊκή οικονομία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.