Θεοδωρικάκος: Εντολή εντατικών ελέγχων για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας - Από Δευτέρα το «Καλάθι του Πάσχα»

«Η βασική αποστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι να συμβάλλει στην προσέλκυση επενδύσεων, στην αξιοποίηση των χρημάτων του αναπτυξιακού νόμου, ώστε να δημιουργούνται χιλιάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας» τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Action 24.

«Μέσα στο 2025 θα βγουν τρία καθεστώτα, για μεταποίηση, μεγάλες επενδύσεις και ένα αποκλειστικά για παραμεθόριες περιοχές και περιοχές με μικρότερο από το 70% του εθνικού ΑΕΠ. Θέλουμε να κλείσουμε τις περιφερειακές ανισότητες, 900 εκατ. ευρώ στρέφονται σε αυτόν τον σκοπό» συμπλήρωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Εργαζόμαστε για ανάπτυξη βιώσιμη, ισχυρή με καλύτερους μισθούς για τους εργαζόμενους» προσέθεσε και ανέφερε ότι «τους τελευταίους πέντε μήνες έχουμε πετύχει να έχουμε τον χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Με σκληρή προσπάθεια, ελέγχους, αύξηση των προστίμων και εφαρμογή του νέου κώδικα δεοντολογίας για τις παραπλανητικές εκπτώσεις και προσφορές».

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για τις τιμές, έχω δώσει εντολές στα συνεργεία της ΔΙΜΕΑ να κάνουν εξονυχιστικούς ελέγχους για το θέμα του περιθωρίου κέρδους σε σχέση με το 2021» υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης. «Κάθε μέρα δίνουμε και θα δίνουμε τη μάχη να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα αισχροκέρδειας και να αντιμετωπίσουμε όσους δεν τηρούν τους νόμους. Εγγυώμαι την εφαρμογή των νόμων» είπε χαρακτηριστικά.

Ενόψει Πάσχα σημείωσε πως υπάρχει ενδιαφέρον για αρνί και το κρέας όπου όμως μόνο το 20% της ποσότητας που καταναλώνεται συνολικά παράγεται στη χώρα μας.

«Τη Δευτέρα ξεκινά το ‘Καλάθι του Πάσχα’, είναι μια θετική πρωτοβουλία και δίνει εναλλακτικές για καλύτερες τιμές για αυτό την αγκαλιάζουν οι πολίτες» επισήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος και διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει λόγος για «Καλάθι του Νονού», καθώς στα σχετικά προϊόντα ο πληθωρισμός είναι μηδενικός.

“Το πρόβλημα της ακρίβειας έχει να κάνει κυρίως με το τεράστιο πρόβλημα του κόστους στέγης και έχει σχέση με το σύνολο της οικονομικής κατάστασης” υπογράμμισε. “Πρέπει να κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική -το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παραμένει στα επίπεδα εισόδου της χώρας στην ευρωζώνη- πρέπει να κάνουμε την οικονομία μας πιο ανταγωνιστική, αυτή είναι η πιο φιλολαϊκή πολιτική και αυτή ακολουθούμε με πράξεις” ολοκλήρωσε το σκεπτικό του για το θέμα ο Υπουργός Ανάπτυξης.



