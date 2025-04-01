Eurostat: Στο 3,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Μικρή άνοδο στο 3,1% τον Μάρτιο για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, από 3% τον Φεβρουάριο, καταγράφουν τα στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η Eurostat. Στο ίδιο διάστημα ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο 2,2% από 2,3%.

Σύμφωνα πάντα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας για τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάρτιο (3,4%, έναντι 3,7% τον Φεβρουάριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό (2,9%, έναντι 2,7% τον Φεβρουάριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,6%, σταθερός σε σχέση με τον Φεβρουάριο) και την ενέργεια (-0,7%, έναντι 0,2% τον Φεβρουάριο).

Περισσότερο από ό,τι αναμενόταν επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός στη Γερμανία. Οι τιμές καταναλωτή τον Μάρτιο αυξήθηκαν 2,3% συγκριτικά με πέρυσι, στα ίδια ετήσια επίπεδα που καταγράφηκαν και τους δύο τελευταίους μήνες.

Στην Ιταλία, αντίθετα, οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο του αναμενομένου, ξεπερνώντας το 2%.

Euro area #inflation expected to be 2.2% in March 2025, down from 2.3% in February 2025. Components: services +3.4%, food, alcohol & tobacco +2.9%, other goods +0.6%, energy -0.7% - flash estimate https://t.co/pdVwcFQa4w pic.twitter.com/q6e0f3Q7Ek — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) April 1, 2025

