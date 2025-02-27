FBI: Η Βόρεια Κορέα ευθύνεται για την κλοπή κρυπτονομισμάτων από το ανταλλακτήριο ByBit αξίας 1,5 δισ. δολαρίων

Το FBI ανέφερε την Τετάρτη ότι η Βόρεια Κορέα ευθύνεται για την κλοπή κρυπτονομισμάτων από το ανταλλακτήριο ByBit αξίας 1,5 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το FBI σημείωσε ότι αναφέρεται στη συγκεκριμένη κακόβουλη δραστηριότητα της Βόρειας Κορέας στον κυβερνοχώρο ως «TraderTraitor». «Οι δράστες του TraderTraitor προχωρούν με ταχείς ρυθμούς και έχουν μετατρέψει ορισμένα από τα κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία σε bitcoin και άλλα εικονικά περιουσιακά στοιχεία που είναι διασκορπισμένα σε χιλιάδες διευθύνσεις σε πολλαπλές αλυσίδες μπλοκ», ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση.

Το FBI αναμένει ότι τα περιουσιακά στοιχεία θα ξεπλυθούν περαιτέρω.

Η ByBit ανέφερε την Παρασκευή ότι κάποιος απέκτησε τον έλεγχο ενός πορτοφολιού ether και μετέφερε τα υπόλοιπα σε μια μη αναγνωρισμένη διεύθυνση.

Το ανταλλακτήριο εξυπηρετεί περισσότερους από 60 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως και προσφέρει πρόσβαση σε διάφορα κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένων των bitcoin και ether.

Πηγή: skai.gr

