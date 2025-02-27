Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο τις νέες απειλές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών καθώς και τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την πιθανολογούμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ουκρανίας για τα ορυκτά.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 188,04 μονάδων (–0,43%), στις 43.433,12 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 48,88 μονάδων (+0,26%), στις 19.075,26 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 0,81 μονάδων (+0,01%), στις 5.956,06 μονάδες.

