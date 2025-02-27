«Καμπανάκι» e-ΕΦΚΑ: Ποιοι χάνουν την πρόσβαση σε γιατρούς, φάρμακα και νοσηλεία

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Καμπανάκι» από τον e-ΕΦΚΑ για σχεδόν 300.000 επαγγελματίες που έχουν ακόμα ανοιχτούς λογαριασμούς μαζί του, αφήνοντας ανεξόφλητα τα χρέη τους: Μέχρι αύριο Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχουν «τακτοποιήσει» τις οφειλές τους, διαφορετικά χάνουν την ασφαλιστική τους ικανότητα. Κάτι που πρακτικά σημαίνει πως δεν θα έχουν πρόσβαση με δαπάνη του ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτικές δομές υγείας και κάλυψη παροχών υγειονομικής περίθαλψης σε είδος.

Με άλλα λόγια, δεν θα έχουν από την 1η Μαρτίου πρόσβαση σε ιδιωτική συνταγογράφηση για ιατρικές ή άλλες θεραπευτικές πράξεις, διαγνωστικές εξετάσεις, νοσήλια, φάρμακα κ.λπ.

Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα

Εκείνοι που κινδυνεύουν να χάσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα είναι όσοι έχουν χρέη που ξεπερνούν τα 100 ευρώ στα Ταμεία. Και αν δεν τα εξοφλήσουν ή τα ρυθμίσουν μέχρι και την Παρασκευή, τότε από τον μήνα που μπαίνει δεν θα έχουν πρόσβαση στις ιδιωτικές δομές υγείας.

Σε κάθε περίπτωση, δεν χάνουν το δικαίωμα να επισκεφτούν τις δημόσιες δομές, καθώς όλοι οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες με ενεργό ΑΜΚΑ έχουν ανεμπόδιστη και δωρεάν πρόσβαση σε νοσηλεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο δημόσιο σύστημα υγείας (δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας).

Τα παιδιά των ασφαλισμένων με χρέη δεν χάνουν το δικαίωμα πρόσβασης σε ιδιώτες, καθώς ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τις ακόλουθες ευάλωτες ομάδες:

Οι εν λόγω κατηγορίες δικαιούνται ιατρική κάλυψη και από ιδιώτες γιατρούς για συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπειών και διαγνωστικών εξετάσεων.

Λίγο πριν λήξει λοιπόν η προθεσμία για την τακτοποίηση χρεών των μη μισθωτών, ο e-ΕΦΚΑ εξέδωσε σχετικές οδηγίες.

Δεδομένου, ότι η 1η Μάρτη σηματοδοτεί την έναρξη ασφαλιστικής ικανότητας και για τους μισθωτούς, ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρθηκε και σε αυτές τις περιπτώσεις.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, λοιπόν, υπενθυμίζει στους ασφαλισμένους τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας. Η νέα περίοδος ασφαλιστικής ικανότητας εκτείνεται από την 01/03/2025 έως 28/02/2026.

Οι προϋποθέσεις Χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας, είναι:

Για μισθωτούς ασφαλισμένους: Συμπλήρωση τουλάχιστον 50 ημερών ασφάλισης είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2024) είτε κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Για μη μισθωτούς ασφαλισμένους (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες): Οι νεοεισερχόμενοι στην ασφάλιση πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) μήνες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όσον αφορά στους μη μισθωτούς, ετήσια ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται εφόσον οι συνολικές οφειλές στον e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ (2017-2024) δεν υπερβαίνουν τα 100 ευρώ. Μηνιαία ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται εφόσον υπάρχει ενεργή ρύθμιση οφειλών και τηρείται κανονικά.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να ελέγχουν την ασφαλιστική τους ικανότητα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας "Ασφαλιστική Ικανότητα" στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

Οι ασφαλισμένοι θα έχουν τη δυνατότητα για τον μήνα Μάρτιο να διορθώσουν θέματα με την ασφαλιστική τους ικανότητα μέσω οποιαδήποτε Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής υπαγωγής.

Ποιοι «γλιτώνουν» την απώλεια της ασφαλιστικής τους ικανότητας

Η απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας δεν συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Όλοι οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες με ενεργό ΑΜΚΑ έχουν ανεμπόδιστη και δωρεάν πρόσβαση σε νοσηλεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο δημόσιο σύστημα υγείας (δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας).

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τις ακόλουθες ευάλωτες ομάδες:

Οι παραπάνω κατηγορίες δικαιούνται ιατρική κάλυψη και από ιδιώτες γιατρούς για συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπειών και διαγνωστικών εξετάσεων.



