Έτσι «στήνεται» ο μεγάλος αδελφός στην αγορά ακινήτων - Τι θα φορτωθεί στη mega βάση δεδομένων

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με την ένταξη του Ενιαίου Μητρώου Ακινήτων στο Ταμείο Ανάκαμψης – απόφαση που συνυπέγραψαν ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης – αρχίζει και επίσημα το …στήσιμο του «Μεγάλου Αδερφού» στην αγορά ακινήτων προϋπολογισμού 8,3εκατ€ περίπου.



Πρόκειται στην ουσία για μια Mega Βάση δεδομένων πάνω στην οποία θα «φορτωθούν» όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για κάθε ακίνητο στην επικράτεια.

Το έργο έχει «σπάσει» σε 4 κομμάτια για τα οποία θα απαιτηθεί η διενέργεια και ολοκλήρωση 4 διαφορετικών διαγωνισμών, ενώ στην λειτουργία της ασφαλώς θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της χώρας που αναμένεται στο τέλος του έτους, γι’ αυτό και δεν είναι σαφής ο ορίζοντας υλοποίησης του έργου.

Με την ολοκλήρωση του όμως, οι αρχές θα έχουν με ένα κλικ στη διάθεση τους, την ταυτότητα κάθε ακινήτου στην επικράτεια.

Μεταξύ άλλων μέσω του «Μεγάλου Αδερφού» θα γίνονται αμέσως γνωστά:

Τα χαρακτηριστικά του ακινήτου (είδος, θέση, επιφάνεια, όροφος, παλαιότητα)

Ο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου)

Ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου)

Αν είναι ηλεκτροδοτούμενο ή όχι

Αν υδροδοτείται ή όχι

Αν είναι κενό, παραχωρημένο ή μισθωμένο

Αν είναι ασφαλισμένο

Οι πολεοδομικές άδειες

Το ενεργειακό πιστοποιητικό

Τυχόν εκκρεμείς αγωγές και γενικά το νομικό καθεστώς

Τυχόν στοιχεία αγροτικών επιδοτήσεων και τη σύνδεση τους με τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις

Η «μεγάλη κατάκτηση» της νέας πλατφόρμας είναι ότι δεν χρειάζεται οι πολίτες να κάνουν οποιαδήποτε κίνηση όπως τονίζεται στην ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αντίθετα, η πλατφόρμα θα είναι διασυνδεδεμένη με όλους τους δημόσιους και μη φορείς που τηρούν αρχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τα ακίνητα όπως:

Το Κτηματολόγιο

Το Taxis

Το υπό σύσταση Μητρώο Ιδιοκτητών Ακινήτων της ΑΑΔΕ

Την πολεοδομία

Τον ΔΕΔΔΗΕ

Τις ΔΕΥΑ

Τις ασφαλιστικές εταιρείες

Το Τεχνικό Επιμελητήριο

Την Πυροσβεστική

Τα δικαστήρια και υποθηκοφυλακεία

Εξυπακούεται πάντως ότι ο ιδιοκτήτης ακινήτου, θα έχει προηγουμένως δηλώσει την περιουσία του στο κτηματολόγιο, έχει υποβάλει ορθά τις δηλώσεις του Ε9 και φυσικά θα το ενημερώνει σε τυχόν αλλαγές.



Η δημιουργία του Μητρώου θα ενεργοποιήσει και μια νέα εποχή εποπτείας, σε ψηφιακό περιβάλλον, καθώς οι αρχές θα μπορούν σε πραγματικό χρόνο να παρακολουθούν τις μεταβολές σε ό,τι αφορά το ακίνητο (αλλαγή ιδιοκτησίας, νομικά ζητήματα) και έτσι να μπορούν να κάνουν πιο στοχευμένους ελέγχους.

Αλλαγές για τις οποίες δεν χρειάζεται να κάνει επίσης κάτι διότι θα καταγράφονται αυτόματα. Στην υπογραφή συμβολαίου για παράδειγμα, το σύστημα θα ενημερώνεται απευθείας από το MyPROPERTY χωρίς καμιά καθυστέρηση.



Ταυτόχρονα, επειδή πρόσβαση θα έχουν και οι πολίτες, θα μπορούν να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση της περιουσίας τους. Και ταυτόχρονα θα κάνει και πιο εύκολη την επικοινωνία τους με τις αρχές.

