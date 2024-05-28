Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να αναμένουν τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την πορεία του πληθωρισμού.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 10:16 ώρα Ελλάδας.

Ο γερμανικός δείκτης DAX ενισχύθηκε κατά 0,2% ύστερα από την ανακοίνωση μείωση των τιμών χονδρικής στη Γερμανία μειώθηκαν κατά 1,8% τον Απρίλιο σε ετήσια βάση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

