Στην ανάπτυξη περισσότερων από 180 έργων βιώσιμης ενέργειας στην ιταλική αγορά συνολικής δυναμικότητας 3,59 GW, καθώς και επενδύσεις σε ηλιακή ενέργεια και αποθήκευση ενέργειας στοχεύει η MYTILINEOS Energy & Metals, όπως ανακοινώθηκε χθες σε παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο με αφορμή τα εγκαίνια των νέων κεντρικών γραφείων της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος, μίλησε για την στρατηγική και το σχέδιο ανάπτυξης στην Ιταλία. Στην εκδήλωση απέστειλε μήνυμα ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Alessandro Morelli, ενώ μίλησαν ακόμα για τον ιταλικό ενεργειακό κλάδο ο επίτροπος της ARERA Stefano Saglia, ο διευθύνων σύμβουλος της Althesys, καθηγητής Alessandro Marangoni και ο αντιπρόεδρος της Περιφέρειας της Λομβαρδίας, Marco Alparone.

Σήμερα, η MYTILINEOS είναι παρούσα στην Ιταλία με έργα κυρίως ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως η Σικελία, η Σαρδηνία, η Καλαβρία, η Καμπανία, το Βένετο, το Λάτσιο, η Ρομάνα και η Αμπρούτσο, με συνολικό χαρτοφυλάκιο 180 έργων με δυναμικότητα 3,59 GW.

Συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS στην Ιταλία περιλαμβάνει:

2,4 GW φωτοβολταϊκών έργων, με μέση χωρητικότητα ανά έργο 30 MW

873 MW έργων αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένου ενός σταθμού 8 MW στη Χερεμούλε (Σαρδηνία) που ήδη λειτουργεί στο πλαίσιο του «Διαγωνισμού Ταχείας Εφεδρείας»

84 MW ready to build (RTB)

310 MW που αποτελούνται από αιολικά πάρκα στην Σαρδηνία, την Βασιλικάτα και το Μολίζε

μία μονάδα «πράσινου» υδρογόνου 35 MW στον Τάραντα που έχει ήδη λάβει θετική γνωμοδότηση.

Ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της MYTILINEOS, Ευάγγελος Μυτιληναίος, δήλωσε: «Η Ιταλία αποτελεί στρατηγική αγορά για την MYTILINEOS χάρη στη γεωγραφική της θέση στο κέντρο της Μεσογείου. Η χώρα λειτουργεί ως πύλη προς άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ενώ παράλληλα οι γεωγραφικοί και κλιματικοί παράγοντες καθιστούν την Ιταλία ιδανική τοποθεσία για την παραγωγή ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών ενέργειας και του δικτύου μεταφοράς που βρίσκεται σε εξέλιξη καθιστά δυνατή την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Επιπλέον, η Ιταλία είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης με σημαντική ζήτηση για ενέργεια και παράδοση στον τομέα της τεχνολογικής καινοτομίας».

«Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ενέργειας αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Η MYTILINEOS επεκτείνει τις υπηρεσίες της στην ενεργειακή απόδοση, την "έξυπνη" εξοικονόμηση ενέργειας, τα ψηφιακά προϊόντα, τη συνδεσιμότητα συσκευών Internet of Things (IoT), καθώς και τη διαχείριση, τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό κτιρίων», πρόσθεσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

