Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί αναφορικά με τους πληθωριστικούς κινδύνους που δημιουργούνται λόγω του πολέμου και που ασκούν πιέσεις στα ομόλογα, με την αγορά να παρακολουθεί στενά τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 610,37 μονάδες στις 10:01 ώρα Ελλάδας. Πτωτικά κινούνταν τα χρηματιστήρια στη Γερμανία και τη Γαλλία, με τους δείκτες DAX και CAC 40 να υποχωρούν κατά 0,2%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για ακόμη μια φορά χθες Τρίτη να διατάξει να βομβαρδιστεί το Ιράν αν δεν κλειστεί συμφωνία με τη χώρα αυτή, ενώ ο ιρανικός στρατός υποσχέθηκε ότι θα ανοίξει «νέα μέτωπα» αν οι ΗΠΑ ξαναρχίσουν τον πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.