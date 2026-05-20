Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο φτάνοντας στο 2,8% τον περασμένο Απρίλιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η στατιστική υπηρεσία της χώρας (ONS), το ποσοστό κινήθηκε χαμηλότερα τόσο από το 3,3% που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο όσο και από την πρόβλεψη για 3% που είχαν διατυπώσει αναλυτές σε σχετική δημοσκόπηση του Reuters.

Οι τιμές των καυσίμων είχαν τη μεγαλύτερη ανοδική συμβολή στη μηνιαία μεταβολή του πληθωρισμού. Στον αντίποδα, η ένδυση κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις αυξήσεις.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, μια επιτάχυνση στον ρυθμό αύξησης των τιμών, ως απόρροια της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εξακολουθεί να είναι ευρέως αναμενόμενη για τους επόμενους μήνες.

Πηγή: skai.gr

