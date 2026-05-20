Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το Ελληνικό Δημόσιο γνωρίζει πόσα του οφείλονται – περίπου 165 δισ. ευρώ είναι οι οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία - όμως δεν έχει άμεσα στη διάθεση του τις πληροφορίες του ποιος χρωστάει πόσα, γιατί, για πόσο διάστημα. Αυτές όλες οι πληροφορίες είναι διάσπαρτες στα διάφορα μητρώα.



Το γεγονός αυτό, δυσκολεύει τόσο την προσπάθεια παρακολούθησης της εξέλιξης τους όσο και τον σχεδιασμό πολιτικών για τη μείωση τους. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές προσπάθειες ρυθμίσεων στο παρελθόν πήγαν στο…βρόντο.



Από σήμερα όλα αυτά αλλάζουν καθώς ενεργοποιείται ένα υπέρ – μητρώο που θα περιλαμβάνει όλα τα χρέη νοικοκυριών κι επιχειρήσεων της χώρας. Το όνομα αυτού Μητρώο Ιδιωτικού χρέους και σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, θα πρέπει έως σήμερα, 20 Μαίου, να έχει ολοκληρωθεί η πρώτη ….μετάγγιση προς αυτό στοιχείων από τους διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.



ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, Δήμοι, Τράπεζες, ΔΕΚΟ μεταξύ άλλων θα πρέπει έως σήμερα να έχουν αποστείλει προς το μητρώο τα στοιχεία που έχουν στα αρχεία τους σχετικά με τους οφειλέτες και τις οφειλές αυτών.



Έτσι το Υπουργείο Οικονομικών θα αποκτήσει μια όσο το δυνατό πληρέστερη εικόνα για το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα.

Στο υπέρ-μητρώο θα καταγράφονται τα στοιχεία κάθε οφειλής όπως:

Το αρχικό ποσό

Οι προσαυξήσεις

Οι τόκοι

Αν υπάρχει ενεργή ρύθμιση

Αν υπήρχε ρύθμιση και χάθηκε

Τυχόν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που έχουν ληφθεί όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί



Δεδομένα για πτωχεύσεις, συνοφειλέτες, εγγυήσεις, εξασφαλίσεις, ακόμη και ειδική ένδειξη για οφειλές που έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης θα περιλαμβάνονται επίσης στη βάση δεδομένων.

Εκτός από την ταυτότητα του οφειλή, θα υπάρχουν και στοιχεία της ταυτότητας του οφειλέτη:

Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση

Τομέας δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Μέγεθος επιχείρησης και αριθμός προσωπικού

Αν ο οφειλέτης είναι άνεργος (φυσικά πρόσωπα)

Η πορεία των πληρωμών

Αν υπάρχει καθυστέρηση ή και αθέτηση

Με όλα αυτά στη διάθεση της, η Δημόσια Διοίκηση θα μπορεί να παρακολουθεί τις τάσεις, τις αλλαγές και να προσαρμόζει ανάλογα τις πολιτικές της. Σε ποιους κλάδους της οικονομίας αυξάνονται περισσότερο τα χρέη, ποιες εισοδηματικές κατηγορίες πιέζονται περισσότερο, κάθε πότε χάνονται ρυθμίσεις και ποιοι τις χάνουν είναι μερικά από τα ερωτήματα στα οποία θα μπορεί να έχει απαντήσεις το Υπουργείο Οικονομικών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Το ΦΕΚ προβλέπει ειδική διαδικασία ψευδωνυμοποίησης των ΑΦΜ με κρυπτογραφημένα hashed δεδομένα, ώστε να μην είναι δυνατή η άμεση ταυτοποίηση του οφειλέτη, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί το σύστημα να «βλέπει» συγκεντρωμένα όλες τις οφειλές του ίδιου προσώπου προς διαφορετικούς πιστωτές.



Η εικόνα των αρχών γίνεται ακόμη πιο πλήρης καθώς αποκτά πρόσβαση και σε πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία φορολογούμενων στο εξωτερικό όπως καταθέσεις ακίνητη περιουσία μέσω της συμφωνίας αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών με περισσότερες από 90 χώρες. Έτσι περιορίζεται η δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.



Η ανανέωση των στοιχείων στο νέο υπερ-μητρώο από τους υπόχρεους φορείς θα γίνεται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2 φορές το χρόνο, Μάιο και Νοέμβριο. Επιπλέον, οι φορείς θα πρέπει μέσα σε έξι μήνες να έχουν διασυνδεθεί ηλεκτρονικά με την πλατφόρμα για τη συνεχή αποστολή δεδομένων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.