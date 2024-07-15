«Δεν υπάρχει 6ημερη εργασία», τόνισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα.

Όπως ανέφερε η ίδια «αν υπήρχε 6ημερη εργασία, αν ξαφνικά η Ελλάδα από το πενθήμερο είχε περάσει στο εξαήμερο το Σάββατο που μας πέρασε οπουδήποτε και να κοιτούσατε θα δούλευε ο κόσμος.»

Υπογράμμισε πως αυτό που υπάρχει είναι το γεγονός ότι έχει θεσμοθετηθεί η δυνατότητα για μία «έκτακτη βάρδια» σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων. Δηλαδή επιχειρήσεις που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα όπως διυλιστήρια, εργοστάσια βιομηχανίες. Σημείωσε πως δεν φτάνει να λειτουργούν 24ώρες το 24ωρο αλλά πρέπει να έχουν και κυλιόμενες βάρδιες και πως ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν εμπίπτουν όλοι οι εργαζόμενοι πχ σε μία βιομηχανία που λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα, 24ώρες το 24ωρο, το λογιστήριο δεν λειτουργεί 24ώρες το 24ωρο, άρα μόνο όσοι είναι στην παραγωγή και μόνο εφόσον προβλέπεται συγκεκριμένα για αυτή την κατηγορία.

Η κ. Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι αυτή η «έκτακτη βάρδια» δεν μπορεί να γίνεται κάθε Σάββατο, τονίζοντας πως αυτό θα ήταν «καταχρηστικό, παράνομο».

«Το εξαήμερο δηλώνει μία συχνότητα που δεν υπάρχει», σημείωσε η ίδια. Ανέφερε ότι πρόκειται για ένα μέτρο που έρχεται να καταπολεμήσει την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία. «Αντί δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να δουλεύουν με τρεις και εξήντα, εφόσον υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις, εφόσον υπάρχει συμφωνία, εφόσον υπάρχουν όλα αυτά που έχουμε πει, πληρώνονται πολύ περισσότερο. Πόσο; Συν 40% αν αυτή η έκτακτη βάρδια είναι ημέρα Σάββατο, συν 115% του ημερομισθίου που θα έπαιρναν αν αυτή η μέρα είναι Κυριακή ή αργία, συν 140% αν είναι Κυριακή, αργία και είναι νυχτερινά. Άρα μιλάμε για ένα μέτρο που δεν αφορά συνολικά την χώρα. Αφορά συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων που λειτουργούν σε συνεχή λειτουργία», δήλωσε ενδεικτικά.

Η κ. Κεραμέως σημείωσε πως όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις γι΄αυτό, υπάρχει αποκλεισμός από το σύστημα.

Μπορώ να πω όχι;

Στο ερώτημα αν κάποιος εργαζόμενος μπορεί να πει όχι δήλωσε πως: «Αν έρχεται ο εργοδότης και σου λέει θα δουλεύεις κάθε Σάββατο θα δουλεύεις και μία έκτακτη βάρδια η απάντηση είναι φυσικά και μπορείς να πεις όχι, υπάρχει καταχρηστικότητα σε αυτό και είναι νόμιμο να πεις εσύ όχι και παράνομο να σου πει ο εργοδότης ότι πρέπει να δουλεύεις κάθε Σάββατο». Υπογράμμισε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση ο εργαζόμενος προστατεύεται (από καταχρηστική αντιμετώπιση του εργοδότη).

Σχετικά με το πως καλυπτόταν αυτή η «έκτακτη βάρδια» μέχρι να θεσπιστεί, η κ. Κεραμέως δήλωσε ότι έμπαινε ένα πρόστιμο στην επιχείρηση που το έκανε και ο εργαζόμενος δεν έπαιρνε τις αποδοχές που ανέφερε η ίδια. «Δεν υπήρχε το προστατευτικό πλαίσιο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Άδεια μητρότητας

Για την άδεια μητρότητας για εργαζόμενες μητέρες η κ. Κεραμέως ανέφερε πως ήταν 6 μήνες το 2022 επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη και οι 6 μήνες γίνανε 9 και το 2023 μπήκαν για πρώτη φορά στην άδεια μητρότητας, οι αυτοαπασχολούμενες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότισσες. «Τώρα το 2024, τρίτο σημαντικό βήμα, βάζουμε μέσα στην 9μηνη άδεια μητρότητας κάποιες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων που είχαν μείνει εκτός. Δηλαδή εργαζόμενες σε ΔΕΚΟ, σε τράπεζες, σε μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Άρα όλες αυτές οι μητέρες έχουν το επιπλέον δίχτυ προστασίας της 9μηνης άδειας μητρότητας. Πώς μεταφράζεται αυτό σε χρήματα;

Όπως εξήγησε μία γυναίκα που παίρνει βασικό μισθό, παίρνει πρώτα άδεια κύησης και λοχείας. δεύτερον, παίρνει το επίδομα γέννησης, το οποίο ποσό το έχει θεσπίσει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο κυμαίνεται από το πρώτο παιδί 2.400 ευρώ και φτάνει μέχρι 3.500 αναλόγως τον αριθμό των παιδιών και τρίτον 9μηνη άδεια μητρότητας, η οποία τώρα επεκτείνεται και σε αυτές τις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν.

«Άρα μία μητέρα στη βάση του κατώτατου μισθού θα πάρει 13.000 ευρώ περίπου για ένα παιδί.», συμπλήρωσε η κ. Κεραμέως.

«Πάμε να προστατεύσουμε την οικογένεια, να στηρίξουμε την εργαζόμενη μητέρα και να περάσουμε ένα μήνυμα από τα πολλά για την καταπολέμηση αυτής της πολύ μεγάλης πρόκλησης που ακούει στη λέξη δημογραφικό.», σημείωσε η ίδια.

Παράλληλα, ανέφερε πως επί κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη έχει θεσπιστεί και 7μηνη άδεια πατρότητας στο πλαίσιο της στήριξης της οικογένειας.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας

Όσον αφορά την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δήλωσε πως «είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ σημαντικό για την προστασία του εργαζομένου. Να καταγράφει τον πραγματικό χρόνο εργασίας και να διασφαλίζεται ότι ο εργαζόμενος αμείβεται γι αυτόν τον πραγματικό χρόνο εργασίας. Άρα, τι πάει να καταπολεμήσει; Αδήλωτη εργασία και υποδηλωμένη εργασία. Δηλαδή να δουλεύεις για 8 ώρες και να πληρώνεσαι για 4, αυτό είναι υποδηλωμένη εργασία».

Η ίδια ανέφερε πως η Επιθεώρηση Εργασίας διεξάγει διαρκείς ελέγχους ότι τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ αυστηρά σε αυτή την περίπτωση. Σημείωσε πως το μέτρο ξεκίνησε το 2022, πρώτα σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, σε τράπεζες. «Τώρα, 1η Ιανουαρίου του 2024 έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή σε βιομηχανία και λιανεμπόριο. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2024 το μέτρο εφαρμοζόταν σε 150.000 εργαζόμενους. Από 1η πρώτου που μπήκε σε πιλοτική φάση η βιομηχανία και το λιανεμπόριο προστέθηκαν 600.000 εργαζόμενοι. Άρα φτάσαμε τους 750.000. Από 1η Ιουλίου πήγαμε σε καθολική εφαρμογή σε βιομηχανία και λιανεμπόριο. Άρα εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα και από Σεπτέμβριο το φθινόπωρο ο στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε πιλοτική εφαρμογή σε τουρισμό και εστίαση. Είμαστε ήδη σε συζητήσεις με εκπροσώπους του κλάδου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε πως θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό το διάλογο. «Πρέπει να ακούσουμε τους εκπροσώπους, τις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου. Δεν είναι ίδιοι όλοι οι χώροι. Άλλο τα σούπερ μάρκετ, άλλο οι τράπεζες, άλλο η βιομηχανία, άλλο τουρισμός κι εστίαση. Γι αυτό λοιπόν έχουμε ήδη ξεκινήσει συζητήσεις σε βάθος με εκπροσώπους των κλάδων τουρισμού και εστίασης για να δούμε ιδιαιτερότητες, για να λύσουμε πρακτικά ζητήματα και να πάμε από φθινόπωρο σε πιλοτική εφαρμογή, έχοντας κατά νου ότι υπάρχουν μεγάλες μονάδες ξενοδοχειακές οι οποίες θα κλείσουν τον Οκτώβριο για τη σεζόν. Θέλουμε να τους προλάβουμε, να εξοικειωθούν λίγο με το μέτρο. Δεν θέλουμε να πιάσουμε κανέναν εξαπίνης. Ίσα ίσα θέλουμε να υπάρχει επαρκής χρόνος για να εξοικειωθούν όλοι, να κάνουν ερωτήματα», σημείωσε ενδεικτικά.

Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι έχει ζητήσει από τις υπηρεσίες να ξεκινήσουν διαδραστικά σεμινάρια για το πώς λειτουργεί η κάρτα, να δεχόνται ερωτήσεις από εργαζομένους, από επιχειρήσεις, να απαντούν σε ερωτήματα και να βελτιώνουν διαρκώς το πλαίσιο και τις οδηγίες.

Πηγή: skai.gr

