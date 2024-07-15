Χρηματιστήριο: Ασθενείς ανοδικές τάσεις 0,20% στο άνοιγμα

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών, οι οποίες αποτιμούν τον αντίκτυπο της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του Τραμπ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:10, διαμορφώνεται στις 1.455,19 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,20%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 9,37 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+2,12%), του ΟΛΠ (+1,50%), της Viohalco (+0,99%) και της Ελλάκτωρ (+0,96%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (-0,50%) και της Coca Cola HBC (-0,37%).

Ανοδικά κινούνται 36 μετοχές, 24 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Minerva +5,88% και Attikca Bank +4,30%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Παϊρης -4,85% και Δομική Κρήτης -3,92%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

