ΤΑΙΠΕΔ: Εκκίνηση διαγωνισμού για την ανάπτυξη του Κυβερνητικού Πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης»

Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ανακοινώνει την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάπτυξη του Κυβερνητικού Πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης», εκτιμώμενης αξίας 421 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Το Κυβερνητικό Πάρκο, μια μικρή "πόλη" μέσα στην πόλη, θα αναπτυχθεί σε έκταση 154 στρεμμάτων, και θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός νέου διοικητικού συγκροτήματος γραφείων στις εγκαταστάσεις της ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός μεγάλου αστικού πάρκου που θα λειτουργήσει ως «πνεύμονας πρασίνου» στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δάφνης - Υμηττού, στην Περιφέρεια Αττικής.

Το έργο

Το έργο θα πραγματοποιηθεί μέσω Σύμπραξης Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία για 30 χρόνια του νέου διοικητικού συγκροτήματος κτιρίων και του αστικού πάρκου.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά στην προεπιλογή υποψηφίων βάσει κριτηρίων τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας και η δεύτερη στην υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2024.

Διαγωνισμός

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή αρμόδια για την ωρίμανση, τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων για την υλοποίηση του έργου.

Η δημιουργία του Κυβερνητικού Πάρκου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα ΣΔΙΤ που έχουν προκηρυχθεί ποτέ στη χώρα αλλά και μια εμβληματική επένδυση με πολλαπλά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη: συγκέντρωση των κατακερματισμένων υπηρεσιών σε έναν ενιαίο χώρο, εξοικονόμηση πόρων για το Δημόσιο και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Λεπτομέρειες της διαγωνιστικής διαδικασίας περιγράφονται στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με το ΤΑΙΠΕΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

