Νέες αυξήσεις τιμών περίπου 15% στα καταλύματα των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) φέρνουν οι νέοι περιορισμοί και οι προδιαγραφές που θέτει η κυβέρνηση.

Οι παρεμβάσεις, τόσο με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών όσο και το νέο πλαίσιο λειτουργικών προδιαγραφών και προδιαγραφών ασφαλείας που φέρνει το προτεινόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού, φέρνουν νέα κόστη για τους ιδιοκτήτες/διαχειριστές, που σύμφωνα με τους ίδιους θα περάσουν στις τελικές τιμές.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, οι ειδικοί κάνουν λόγο για σειρά αυξήσεων στις τιμές των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Αναμένουν ότι θα έρθουν «σίγουρα αυξήσεις 15%. Είναι 13% ο ΦΠΑ, μπήκε και το 2%, είναι οι υπόλοιποι φόροι (ΤΑΚ, Παρεπιδημούντων κ.τ.λ.)», φόροι και τέλη που θα μπουν από το κράτος και οι διαχειριστές θα τα περάσουν στους επισκέπτες.

Μάλιστα, τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά και - ανάλογα με το ακίνητο - είναι πλέον συγκρίσιμα με αυτά από τις μισθώσεις τύπου Airbnb. Σχεδόν τα ίδια χρήματα, αλλά με σημαντικά μικρότερη ενασχόληση του ιδιοκτήτη και λιγότερες ευθύνες, είναι αυτό που ζυγίζουν πλέον οι διαχειριστές των ακινήτων και εξετάζουν την επιστροφή στο παραδοσιακό ενοίκιο.

Αν και οι διαχειριστές έχουν κάνει τους υπολογισμούς τους για το 2025 και έχουν «δει» τις αυξήσεις που έρχονται, τονίζουν ότι δεν θα είναι οριζόντιες 10% ή 15% σε όλη την αγορά, καθώς η κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητές της.

Στο τέλος θα τα κρίνει όλα η σχέση προσφοράς και ζήτησης που θα διαμορφωθεί το επόμενο έτος. Πάντως, παρά την άνοδο των τιμών, οι διαχειριστές λένε ότι θα παραμείνουν ανταγωνιστικές σε σχέση με τις άλλες αγορές σε άλλες χώρες και πως δεν θα φανούν ακριβές στους τουρίστες.

