ΕΚΤ: Ταχύτερη μείωση επιτοκίων αν ο Τραμπ αυξήσει τους δασμούς

Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενόψει των νέων δεδομένων που δημιουργεί η εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ. Ενδεχόμενη υλοποίηση των δηλωμένων προθέσεων του για αύξηση των δασμών θα αποτελούσε αιτία σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων για την ευρωπαϊκή οικονομία, προοπτική που έχει σημάνει συναγερμό σε Βρυξέλλες και Φρανκφούρτη.

Στο επιτελείο της ΕΚΤ καταστρώνουν τη στρατηγική της επόμενης μέρας με τα μάτια στραμμένα στις εξαγγελίες για την οικονομική πολιτική που θα κάνει ως πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ΕΚΤ είναι αποφασισμένη να κινηθεί άμεσα με όπλο την πολιτική επιτοκίων - στο βαθμό, βέβαια, που χρειαστεί να λάβει άμεση δράση και εφόσον κάτι τέτοιο επιβάλλουν οι ανακοινώσεις που θα υπάρξουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Σε κάθε περίπτωση, έως τότε, θα συνεχιστεί η μείωση των επιτοκίων με τον ρυθμό που έχει ήδη προεξοφληθεί από τις δημόσιες τοποθετήσεις της Προέδρου της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

Έτσι, εφόσον επιβεβαιωθεί η θετική πορεία του πληθωρισμού αναμένεται μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο και ίσως ακόμη μία ισόποση τον Ιανουάριο.

Από εκεί και πέρα, βασική παράμετρος για τη λήψη των αποφάσεων στο επιτελείο της Φρανκφούρτης θα είναι, εκτός από τα δεδομένα για τον πληθωρισμό, η οικονομική πολιτική που θα ανακοινωθεί από τη νέα κυβέρνηση στις ΗΠΑ.

Παράγοντες με γνώση των διεργασιών στη Φρανκφούρτη προεξοφλούν την αποφασιστικότητα με την οποία είναι διατεθειμένη να δράσει η ΕΚΤ στην περίπτωση που πυροδοτηθεί από τις ΗΠΑ ένας πόλεμος δασμών. Υπό προϋποθέσεις το ενδεχόμενο αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε στασιμοπληθωρισμό στην παγκόσμια οικονομία και στην Ευρώπη. Η αύξηση των δασμών θα προκαλούσε άνοδο του πληθωρισμού και παράλληλη μείωση των εξαγωγών με σημαντικές συνέπειες στην ανάπτυξη. Η ευρωπαϊκή οικονομία η οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές θα ένιωθε άμεσα το πλήγμα σε μια περίοδο, μάλιστα, που παρουσιάζει αδύναμη ανάπτυξη.

Το «χτύπημα» θα ήταν ιδιαίτερα επώδυνο για την Γερμανία όπου οι εξαγωγές είναι η κινητήριος δύναμη της οικονομίας της και αντιμετωπίζει ήδη τον κίνδυνο ύφεσης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εφέτος.

Εάν επιβεβαιωθεί αυτό το δυσμενές σενάριο, όπως μεταφέρουν καλά πληροφορημένες ευρωπαϊκές πηγές, η ΕΚΤ θα δράσει με ταχύτερη μείωση των επιτοκίων της, ανεξάρτητα από την πολιτική που θα ακολουθήσει η FED, προκειμένου να δώσει μεγάλες ανάσες φθηνού χρήματος στην ευρωπαϊκή οικονομία για να ανταπεξέλθει στις πιέσεις. Η ΕΚΤ διαθέτει το οπλοστάσιο που απαιτείται για τέτοιες ακραίες συνθήκες. Το έχει άλλωστε αποδείξει στο παρελθόν όταν έπρεπε να διαχειριστεί την ελληνική κρίση αλλά και κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Έντονες διεργασίες συντελούνται και στις Βρυξέλλες, σε επίπεδο ευρωπαϊκών κυβερνήσεων μετά το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών. Το πώς θα αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο αύξησης των δασμών από τις ΗΠΑ για τα ευρωπαϊκά προϊόντα αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα θέματα στις διαβουλεύσεις μεταξύ των ηγετών των κρατών μελών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΕΕ δεν θα διστάσει να απαντήσει με αύξηση των δασμών σε αμερικανικά προϊόντα αν οι ΗΠΑ αυξήσουν τους δικούς τους δασμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.