Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 1,145 δις. ευρώ εκ των οποίων 498 εκατ. ευρώ από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό, ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του 2024 η Eurobank.Tα συνολικά καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,135 δις ευρώ και τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή 0,31 ευρώ. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 19,2%

Επίσης, ανακοινώθηκε οργανική αύξηση ενήμερων χορηγήσεων κατά 2,1 δισ.ευρώ και καταθέσεων κατά 2,3δισ. ευρώ το εννεάμηνο 2024, αύξηση υπό διαχείριση κεφαλαίων πελατών στην Ελλάδα κατά 34,7% σε ετήσια βάση

Σε δήλωση του ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίωνας Καραβίας αναφέρει: «Τα αποτελέσματα του Γ΄ τριμήνου αποτελούν ορόσημο για την Eurobank. Για πρώτη φορά, ενοποιούμε πλήρως την Ελληνική Τράπεζα Κύπρου, μετά την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής. Έτσι, το μέγεθος του ισολογισμού μας προσεγγίζει τα 100 δισ. ευρώ, με 50 δισ. ευρώ δάνεια και 75 δισ. ευρώ καταθέσεις και μια ισορροπημένη κατανομή σε τρεις βασικές αγορές: Την Ελλάδα με 60% του ενεργητικού, την Κύπρο με 27% και τη Βουλγαρία με 11%. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η Διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας υπό τον κ. Μιχάλη Λούη, πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank Cyprus, θα αναδείξει τις συνέργειες, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες από την ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας.

Στην Ελλάδα, το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει επίσης θετικό με την αύξηση του ΑΕΠ να αναμένεται ισχυρή στο 2,4% περίπου για το 2024 και το 2025. Η Eurobank έχει προσαρμόσει τη στρατηγική της στη στήριξη της ανάπτυξης με γνώμονα τις επενδύσεις, υποβάλλοντας πρώτη τράπεζα αίτηση για την 7η δόση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το χαρτοφυλάκιο δανείων έχει αυξηθεί οργανικά κατά περισσότερο από 2 δισ. ευρώ και προσβλέπουμε σε μια επιτάχυνση της ζήτησης επιχειρηματικών δανείων.

Το τρίτο τρίμηνο του έτους, τα αποτελέσματα της Τράπεζας ήταν ιδιαίτερα θετικά, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες. Η τάση υποδηλώνει ότι η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων θα ανέλθει περίπου στο 17,5% για το σύνολο του έτους. Η Eurobank ακολουθεί μια βιώσιμη ανάπτυξη, αποκομίζοντας τα οφέλη των πρόσφατων στρατηγικών επιλογών, επιτυγχάνοντας ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, μέσω των οποίων επιβραβεύει τους μετόχους, ενώ συγχρόνως συνεισφέρει στην οικονομία και την ευρύτερη κοινωνία.»

