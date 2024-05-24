Η Eurobank συνεχίζει να πρωταγωνιστεί απέναντι στις προκλήσεις του Δημογραφικού

Είναι γνωστό ότι το Δημογραφικό αποτελεί ένα φλέγον υπαρξιακό ζήτημα για την Ελλάδα. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί που το αντιμετωπίζουν ως μια βόμβα στα θεμέλια της χώρας, καθώς έρευνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας προβλέπουν δραματική μείωση του πληθυσμού της στις επόμενες δεκαετίες, κάτι που αποτυπώνεται και στην τελευταία απογραφή του 2021.

Χαρακτηριστικά είναι και τα χθεσινά ευρήματα της Metron Analysis, όπου καταγράφει το Δημογραφικό ως την 4η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες.

Η μέτρηση παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Δημογραφικό 2024 – Εθνική Προτεραιότητα», παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο έλαβε χώρα την Πέμπτη 23 Μαΐου στο Μουσείο της Ακρόπολης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και με χορηγό την Eurobank.

Ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις των προτεραιοτήτων των νέων. Από το σύνολο των 800 ερωτηθέντων το 51% δεν έχουν παιδιά, με την πλειοψηφία να έχει 1 παιδί, ενώ οι σκέψεις για την απόκτηση παιδιού έρχονται από την ηλικία των 29 και έπειτα.

Μόλις 4 στους 10 θεωρούν αρκετά πιθανή την απόκτηση παιδιού στο μέλλον ενώ οι λόγοι που αποτρέπουν την απόκτηση είναι κατά κόρον οικονομικοί.

Στο πλαίσιο αυτό, η συμβολή του ιδιωτικού τομέα και των τραπεζών σε ένα τέτοιο κορυφαίο ζήτημα όπως το Δημογραφικό, θεωρείται ζωτικής σημασίας.

Έτσι, με αφορμή το συνέδριο της Πέμπτης, ο Γενικός Διευθυντής Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank Μιχάλης Βλασταράκης παραχώρησε το πρωί της Παρασκευής 24/5 ραδιοφωνική συνέντευξη στον ΣΚΑΪ 100,3 και στον Άρη Πορτοσάλτε με θέμα τις πρωτοβουλίες της Eurobank για την αντιμετώπιση της μεγάλης αυτής πρόκλησης για τη χώρα μας.

Σε συνέχεια των ευρημάτων της Metron Analysis για το Δημογραφικό, ο κ. Βλασταράκης επεσήμανε ότι η δημιουργία οικογένειας δεν βρίσκεται στις προτεραιότητες των Ελλήνων πολιτών.

«Ψηλά στις προτεραιότητες είναι να έχω εγώ οικονομική άνεση, να έχω φίλους και κοινωνική ζωή, να μπορώ να περνάω καλά, να επιτύχω επαγγελματικά τα θέματα καριέρας δηλαδή, να έχω έναν καλό σύντροφο. Όπως καταλαβαίνετε, εκτός από τα οικονομικά θέματα που λειτουργούν αποτρεπτικά, είναι και θέμα κουλτούρας. Κάποιοι άλλοι προβληματίζονται και για την ποιότητα του κόσμου που θα φέρουν το παιδί τους, για αυτό και διστάζουν. Έτσι λειτουργεί το αξιακό σύστημα στον δυτικό κόσμο πλέον», υπογράμμισε.

«Το πολύ θετικό είναι ότι όλοι οι Έλληνες όταν τους ρωτάμε πόσα παιδιά θα θέλατε να να έχετε, γενικά απαντούν κατά μέσον όρο πάνω από δύο. Αυτό αν θέλετε, είναι ένα θετικό μήνυμα για το μέλλον ότι μπορούν ενδεχομένως υπό συνθήκες να αντιστραφούν τα πράγματα», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για το τι διατίθεται η τράπεζα να κάνει για την αλλαγή του τρέχοντος σκηνικού, ο κ. Βλασταράκης αναφέρθηκε αρχικά στη χρηματοδότηση μέσω μιας μελέτης από τον ΙΟΒΕ που κατέληξε σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την επίλυση του Δημογραφικού.

«Αυτό όμως που είναι το πιο ουσιαστικό για τους ανθρώπους είναι οι ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που κάνουμε εδώ και τρία χρόνια. Και ξεκινάμε από τους ανθρώπους που θέλουν να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί, αλλά δεν μπορούν για ιατρικούς λόγους. Εκεί, μέσω της συνεργασίας μας με το μη κερδοσκοπικό σωματείο Be-Live χρηματοδοτούμε δράσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης», τόνισε, για να συμπληρώσει:

«Κινούμαστε σε όλα τα ανατολικά σύνορα της χώρας, από τον ακριτικό Έβρο έως και το Καστελόριζο. Αυτή είναι η περιοχή που κάνουμε μια σειρά από δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τα τελευταία τρία χρόνια, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μπροστά για την Οικογένεια.

Τέλος, μίλησε τόσο για τη συνεργασία της Eurobank με το Μαζί για το Παιδί, η οποία έχει οδηγήσει σε χιλιάδες επικοινωνίες με τη γραμμή 115 25, όσο και για τα προϊόντα που προσφέρει η Τράπεζα, με κοινωνική στόχευση, για τους νέους γονείς στις περιοχές του Προγράμματος.

Ειδικά για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες στην Ανατολική ακριτική Ελλάδα, η Τράπεζα διαθέτει ένα νέο στεγαστικό δάνειο, για την αγορά, ανέγερση, επισκευή/ανακαίνιση πρώτης κατοικίας, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας.

Έτσι, προβλέπονται σταθερό επιτόκιο 1,00% για όλη τη διάρκεια του δανείου, με διάρκεια έως 40 έτη, καθώς και χρηματοδότηση έως το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου για δανειολήπτες που δεν έχουν ήδη λάβει στεγαστικό δάνειο.

Η χρηματοδότηση αφορά σε αγορά, ανέγερση, επισκευή/ανακαίνιση Α’ / Κύριας Κατοικίας για οικογένειες που έχουν τουλάχιστον 3 παιδιά, μόνιμους κατοίκους στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) του Προγράμματος και συγκεκριμένα: Έβρου, Λήμνου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Καλύμνου, Κω, Καρπάθου, Ρόδου έως και το Καστελόριζο.

Σε περιπτώσεις ανέγερσης και επισκευής/ανακαίνισης η χρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει έως το 100% του κόστους εργασιών. Οι δικαιούχοι θα επωφελούνται και από δωρεάν έξοδα τεχνικού και νομικού ελέγχου / έγκρισης δανείου.

Τι έχει πετύχει μέχρι σήμερα το «Μπροστά για την Οικογένεια»

Τον Ιούνιο του 2024 η Eurobank συμπληρώνει 3 χρόνια δράσης για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού. Η πρωτοβουλία για το Δημογραφικό παρουσιάστηκε στις 3 Ιουνίου 2021, ενώπιων της Προέδρου της Δημοκρατίας και βασικός της στόχος ήταν να φέρει το ζήτημα ψηλότερα στην agenda του δημόσιου διαλόγου.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, η Τράπεζα υλοποιεί ένα σύνολο δράσεων για τη στήριξη της μέλλουσας και νέας οικογένειας, και μέχρι σήμερα έχουν επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, τα εξής: 36 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση, 75 νέες θέσεις εργασίες στον Έβρο και το ΒΑ Αιγαίο, 3 παιδαγωγοί σε ακριτικά νησιά, 823 βρεφικά πακέτα με είδη πρώτης ανάγκης για τον 1ο χρόνο ενός μωρού, συμβουλευτική υποστήριξη σε περισσότερους από 5.000 γονείς.

