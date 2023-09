Έσπασε το φράγμα των 2 ευρώ ανά λίτρο η τιμή της βενζίνης Οικονομία 14:20, 12.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

13

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης διαμορφώθηκε στα 2,002 ευρώ ανά λίτρο