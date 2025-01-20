Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το ημερολογιακό έτος τελείωσε για τον προϋπολογισμό του 2024 με υπέρβαση εσόδων από φόρους 1,94δισ€. Όμως επειδή τόσο οι εισπράξεις του Ιανουαρίου όσο και του Φεβρουαρίου προσμετρώνται στο προηγούμενο οικονομικό έτος, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι η τελική υπέρβαση θα είναι αρκετά μεγαλύτερη από τα 2δισ€.



Ταυτόχρονα η υπέρβαση αυτή σημαίνει ότι τελικά τα επιπλέον μόνιμα έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής δεν θα είναι φέτος 1,8δισ€ όπως όριζαν οι αρχικές εκτιμήσεις αλλά θα προσεγγίζουν τα 2δισ€.

Και τα πράγματα δείχνουν εξαιρετικά αισιόδοξα για την υπερπήδηση και των φετινών στόχων για έσοδα από φοροδιαφυγή διότι συγκεκριμένα σημαντικά μέτρα όπως η διασύνδεση POS-Ταμειακών αλλά και το myData θα φέρνουν αποτελέσματα όλο το χρόνο κι όχι μόνο μερικούς μήνες όπως έγινε το 2024. Επιπλέον στη φαρέτρα της ΑΑΔΕ θα μπουν και καινούρια όπλα όπως το ψηφιακό πελατολόγιο και το ψηφιακό τιμολόγιο και θα αποκαλύψουν ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα φοροδιαφυγής. Τα έσοδα από τη φοροδιαφυγή είναι κομβικά γιατί με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, ΜΟΝΟ από αυτά μπορούν να προκύψουν μειώσεις φόρων.



Κάπως έτσι στην ΔΕΘ που έρχεται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι σε θέση – έχοντας σημαντικό δημοσιονομικό επιπλέον χώρο – να προχωρήσει σε περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης των φορολογικών βαρών. Μέτρα τα οποία κεντρικό στόχο θα έχουν την βελτίωση της λεγόμενης μεσαίας τάξης.



Ήδη σε 2 τουλάχιστον περιστάσεις, ο πρωθυπουργός έχει υπαινιχθεί ότι στον σχεδιασμό της κυβέρνησης είναι να …πειράξει την φορολογική κλίμακα φορολόγησης των φυσικών προσώπων. Το προφανές είναι , η παρέμβαση να αφορά τα εισοδήματα μεταξύ 20.000€ και 40.000€.:

-Πρώτη κίνηση θα μπορούσε να είναι η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα εισοδήματα από 10.001€ έως 20.000€ που τώρα είναι στο 22% ώστε να μην είναι τόσο απότομη η κλιμάκωση σε σχέση με το 9% του πρώτου κλιμακίου για τα εισοδήματα έως 10.000€. Σε μια υποτιθέμενη μείωση του ας πούμε στο 15% προκύπτει αμέσως μια μείωση φόρου 700€ που ισοδυναμεί με μηνιαία αύξηση μισθού 50€ καθαρά (για 14 μισθούς).

Έως τις 40.000€ θα εξετάζεται να μπουν περισσότεροι συντελεστές για αναλογικότερο επιμερισμό των φορολογικών βαρών

Εφόσον υπάρξει δημοσιονομική δυνατότητα θα μπορούσε να μειωθεί και ο ανώτατος συντελεστής του 44% για εισοδήματα άνω των 40.000€



-Δεύτερη παρέμβαση, ακόμη πιο σίγουρη από την πρώτη είναι μια ακόμη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα την οποία «χρωστά» η κυβέρνηση. Έχει εξαγγελθεί για το 2027 όμως εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν καλύτερα των εκτιμήσεων θα μπορούσε να έρθει ένα χρόνο νωρίτερα.



Πολλά περιθώρια υπάρχουν για παρεμβάσεις στα τεκμήρια. Εξαγγελίες έχουν γίνει από το 2019 αλλά πέραν τούτων ουδέν με κυριότερη «δικαιολογία» τη διπλή κρίση πανδημίας και ενέργειας που περιόρισαν τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

Η εξαγγελία αφορά τη μεσοσταθμική μείωση τους κατά 30% με το Υπουργείο Οικονομικών να περιμένει το πόρισμα της ειδικής επιτροπής που έχει συσταθεί για να προτείνει πού και πώς θα μπει «ψαλίδι»



Οι μειώσεις έμμεσων φόρων ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ εκτός κάδρου. Κατά συνέπεια μειωμένους ΦΠΑ και ΕΦΚ δεν πρόκειται να έχουμε εκτός συγκλονιστικού απροόπτου έως και το 2027.





