Μειώνονται σημαντικά από σήμερα Δευτέρα οι προμήθειες στις συναλλαγές των πολιτών μέσω τραπεζών, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρίες υποχρεώθηκαν να μειώσουν σημαντικά τις αυξήσεις που είχαν προαναγγείλει για εφέτος στα ιδιωτικά ασφάλιστρα Υγείας.

Πρόκειται για δύο εξελίξεις, αποτέλεσμα κυβερνητικών παρεμβάσεων σε αυτά τα δύο μέτωπα που επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών καθώς βρίσκονταν αντιμέτωπα με υψηλές χρεώσεις στις συναλλαγές και απειλούνταν με νέες μεγάλες αυξήσεις στα ιδιωτικά ασφάλιστρα Υγείας.

Η κυβέρνηση είναι σε ετοιμότητα και για το θέμα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μετά την προαναγγελία αυξήσεων της τάξης του 15% από τις εταιρείες λόγω του νέου ρυθμιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισμό των εκπομπών άνθρακα και θείου της επιβατηγού ναυτιλίας.

Σε κυβερνητική σύσκεψη την Παρασκευή με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποφασίστηκε η συνεχής παρακολούθηση των τιμών και η εξάντληση των περιθωρίων από την πλευρά των ακτοπλοϊκών εταιρειών προκειμένου να υπάρξει μέριμνα, ιδιαίτερα για τις οικογένειες με παιδιά

Το τρίπτυχο των τελευταίων κυβερνητικών κινήσεων αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ασκεί την πολιτική της για την αντιμετώπιση δυσμενών εξελίξεων στο κρίσιμο μέτωπο της ακρίβειας που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην καθημερινή ζωή των πολιτών. “ Δεν υπάρχει η πολυτέλεια του εφησυχασμού” διαμήνυσε ο πρωθυπουργός Κ.Μητσοτάκης στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο κάνοντας σαφές ότι βασική κυβερνητική προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης θα πρέπει να συνδυάζονται με τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αναφέρουν υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη. Για αυτό και φαινόμενα αισχροκέρδειας που αντιστρατεύονται τη στόχευση αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα πριν να μετατραπούν σε πρόβλημα για τους πολίτες σημειώνουν τα ίδια κυβερνητικά στελέχη.

Στο ζήτημα των αυξήσεων στα ασφάλιστρα των ιδιωτικών προγραμμάτων Υγείας η ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπει την εφαρμογή νέου δείκτη από την ΕΛΣΤΑΤ που θα ισχύσει το 2026. Με βάση το νέο δείκτη θα διαμορφώνονται οι ετήσιες αναπροσαρμογές στα ισόβια συμβόλαια. Για το 2025 οι ασφαλιστικές εταιρίες υποχρεώθηκαν να περιορίσουν στο μισό τις αυξήσεις που είχαν προαναγγείλει. Παράλληλα επιταχύνεται η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο της Υγείας προκειμένου να εξεταστεί αν συντρέχουν συνθήκες παραβίασης των κανόνων του ανταγωνισμού.

Στις τραπεζικές προμήθειες, αλλάζει το σκηνικό από τη Δευτέρα με βάση τη δέσμη μέτρων που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Έτσι, για πληρωμές λογαριασμών είτε μέσω πάγιας εντολής ή μέσω e-banking μηδενίζονται οι προμήθειες. Στα εμβάσματα η ανώτατη χρέωση ανά συναλλαγή για μεταφορές χρημάτων έως 5.000 ευρώ από τράπεζα σε τράπεζα διαμορφώνεται σε 0,50 ευρώ. Φόρτιση προπληρωμένων καρτών μέχρι 100 ευρώ ημερησίως δεν θα χρεώνεται με προμήθεια εφόσον διενεργείται μέσω ψηφιακών δικτύων. Επίσης μηδενίζεται η προμήθεια για αναλήψεις μετρητών σε δημοτικές ενότητες στις οποίες υπάρχει ΑΤΜ μόνο μιας τράπεζας.

