Επιχορηγήσεις 20.000 ως και 100.000 € για μικρομεσαίους

Του Βαγγέλη Δουράκη

Επιχορηγήσεις που θα αγγίζουν ακόμη και τα 100.000 ευρώ ετοιμάζεται να μοιράσει το Κράτος, σε επαγγελματίες – επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους: Στο στρατηγείο της οδού Νίκης και συγκεκριμένα στο γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση σχεδιάζεται το εν λόγω πρόγραμμα, στο οποίο σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες μπαίνουν πια οι «τελευταίες πινελιές».

Μέσω αυτού του ειδικού προγράμματος, το σχέδιο είναι να χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια στα μικρά νησιά που αφορούν κάθε είδους δραστηριότητα. Από τον πρωτογενή τομέα, μέχρι και υπηρεσίες, όπως η εστίαση και ο τουρισμός.

Τι χρηματοδοτεί η νέα δράση για μικρομεσαίους

Πρόκειται για νέα δράση του ΕΣΠΑ 2021-2027, μέσω της οποίας θα επιχορηγηθούν επενδυτικά πλάνα προϋπολογισμού ως και 150.000 ευρώ σε ποσοστό 70%. Βάσει των σχεδιασμών που έχει θέσει επί τάπητος ο Νίκος Παπαθανάσης, η όποια χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας των μικρών αυτών νησιών -συμπεριλαμβανομένου και του τουρισμού- και θα στοχεύει στην ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στα νησιά τα οποία αριθμούν κάτω από 3.100 κατοίκους. Το εύρος των επιχορηγήσεων θα κυμαίνεται από 20.000 έως και 100.000 ευρώ.

Ποια νησιά είναι στο «κάδρο» των νέων ενισχύσεων

Τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων -και τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν «κομμάτι» του ειδικού αυτού προγράμματος- είναι κατά φθίνουσα σειρά με βάση τον πληθυσμό της απογραφής 2021:

Σκύρος, Ιθάκη, Σίφνος, Σύμη, Σαμοθράκη, Παξοί, Κέα, Ίος, Ύδρα, Αμοργός, Κύθνος, Αστυπάλαια, Φούρνοι, Αντίπαρος, Σέριφος,

Κάσος, Αγκίστρι, Νίσυρος, Μεγανήσι, Οινούσσες, Ελαφόνησος, Κίμωλος, Λειψοί, Τήλος, Φολέγανδρος, Καστελόριζο,

Αμμουλιανή, Χάλκη, Ερεικούσσα, Ψαρά, Άνω Κουφονήσι, Οθωνοί, Κάλαμος, Ανάφη, Άγιος Ευστράτιος, Σίκινος, Θηρασιά,

Σχοινούσα, Δονούσα, Αγαθονήσι, Μαθράκι, Ηρακλειά, Γαύδος, Θύμαινα, Τέλενδος, Τριζόνια, Καστός, Ψέριμος, Τριζόνια, Παλαιό Τρίκερι,

Αντικύθηρα, Αρκιοί, Σαρία, Περιστέρα, Δήλος, Καλόλιμνος, Γυαλί, Αντίπαξοι, Δοκός, Φαρμακονήσι, Μακρόνησος, Πιπέρι,

Μαράθι, Σαμιοπούλα, Αντίψαρα, Κάτω Αντικέρι, Άγιος Μηνάς Φούρνων, Κυρά Παναγιά, Πολύαιγος, Σαπιέντζα.

Ανακοινώσεις για τους δικαιούχους ενισχύσεων μικρομεσαίων

Μέσα στην εβδομάδα -εκτός νέου απροόπτου- αναμένεται πάντως μετά από μεγάλη αναμονή, να ανακοινωθούν περισσότεροι από 5.000 δυνητικοί δικαιούχοι της επιδότησης μέχρι και 60% από το ΕΣΠΑ για την ίδρυση νέων μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα επιδοτούσε σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών την ίδρυση νέων μικρών πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για προϋπολογισμό επένδυσης από 80.000 έως και 400.000 ευρώ.

Το ποσοστό ενίσχυσης, προσαυξάνεται κατά 10% στο 55% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή μικρά νησιά ή πυρόπληκτη ή σεισμόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή, με δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ της σχετικής Απόφασης σε ισχύ (ΦΕΚ) η οποία κατατάσσει την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.

Η επιδότηση ανεβαίνει επιπλέον 5% στο 60% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Ακόμη, η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, ορίζεται αυστηρά σε 24 μήνες.

Το πρόγραμμα απευθύνονταν σε υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Με τον όρο νεοσύστατες, ορίζονται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης ,έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.