Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων, με φόντο τις ενδείξεις ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενδέχεται να υιοθετήσει μια πιο συντηρητική δασμολογική πολιτική έναντι των εμπορικών της εταίρων.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 597,97 μονάδων (+1,42%), στις 42.583,32 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 404,54 μονάδων (+2,27%), στις 18.188,59 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 100,01 μονάδων (+1,76%), στις 5.767,57 μονάδες.

