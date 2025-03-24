Βόρεια Μακεδονία: Έλαβε προχρηματοδότηση από το Σχέδιο Ανάπτυξης της ΕΕ, ύψους 6 δισ. ευρώ

Η Βόρεια Μακεδονία θα είναι η πρώτη μεταξύ των χωρών της περιοχής που θα λάβει την προχρηματοδότηση που προβλέπεται στο Σχέδιο Ανάπτυξης της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια. Η εκταμίευση της προχρηματοδότησης, ύψους 52,2 εκατ. ευρώ βρίσκεται σε εξέλιξη, γνωστοποίησε σήμερα η αντιπροσωπεία της ΕΕ στα Σκόπια. Η προχρηματοδότηση αυτή πρόκειται να υποστηρίξει την υλοποίηση του Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος και των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Βόρεια Μακεδονία με αυτό.

Από τα 52,2 εκατ. ευρώ της προχρηματοδότησης για τη Βόρεια Μακεδονία, τα 24,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού προκειμένου να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπει το Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα, ενώ 28 εκατ. ευρώ θα εισρεύσουν απευθείας στο WBIF (Western Balkans Investment Framework) και θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής στη Βόρεια Μακεδονία.

Το Σχέδιο Ανάπτυξης της ΕΕ για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων περιλαμβάνει ένα ποσό 6 δισεκ. ευρώ (2 δισεκ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 4 δισεκ. ευρώ σε δάνεια με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους), για την περίοδο 2024-2027.

Από τα 6 δισεκ. ευρώ του Σχεδίου Ανάπτυξης της ΕΕ, στην Σερβία αναλογεί ποσό 1,6 δισεκ. ευρώ, στην Αλβανία 992 εκατ. ευρώ, στο Κόσοβο 883 εκατ. ευρώ, στη Βόρεια Μακεδονία 750 εκατ. ευρώ και στο Μαυροβούνιο 384 εκατ. ευρώ.

Τουλάχιστον το ήμισυ από το συνολικό κονδύλι των 6 δισεκ. ευρώ θα διατεθεί για επενδύσεις σε υποδομές και συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, της ενέργειας και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Το υπόλοιπο μέρος από το ποσό των 6 δισεκ. ευρώ θα διατεθεί για την άμεση στήριξη στους εθνικούς προϋπολογισμούς και προορίζεται για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.

Η αποδέσμευση των κονδυλίων που προβλέπονται ξεχωριστά για κάθε χώρα των Δυτικών Βαλκανίων θα εξαρτηθεί από την επιτυχή εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων που έχει αυτή συμφωνήσει με την ΕΕ (με εξαίρεση τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία δεν κατάφερε να καταθέσει έγκαιρα το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που σκοπεύει να υλοποιήσει). Το Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων είναι ένα εργαλείο που στοχεύει να διασφαλίσει την εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων που θα επιτρέψουν τον κοινωνικό μετασχηματισμό των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, επιταχύνοντας την ευθυγράμμιση των τομέων προτεραιότητας με τις αξίες, τις πολιτικές και τις πρακτικές της ΕΕ.

Το Σχέδιο Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια στοχεύει στην ταχεία ενσωμάτωση της περιοχής στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής πρόσβασης στην ενιαία αγορά της Ένωσης.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.