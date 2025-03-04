Υπουργείο Ανάπτυξης: Έρχονται 3 στρατηγικές επενδύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ στον τουρισμό

Τρεις επενδύσεις εντάχθηκαν στις στρατηγικές με απόφαση της αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής, αναφέρει με ανακοίνωση του το υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ).

Όπως αναφέρει το ΥΠΑΝ, η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων προχώρησε στην έγκριση τριών στρατηγικών επενδύσεων στον τομέα του Τουρισμού, συνολικού προϋπολογισμού 1,22 δισ. ευρώ.

Οι τρεις αυτές επενδύσεις, οι οποίες θα λάβουν μέσω της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων τα κίνητρα της ταχείας αδειοδότησης και των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων, αφορούν την ανάπτυξη του τουρισμού υψηλών προδιαγραφών, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια αειφορίας σε περιοχές στις οποίες μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία.

H στρατηγική επένδυση της HYDRA ROCK ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., προϋπολογισμού 474 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την δημιουργία Εμβληματικού – Αειφορικού Τουριστικού Θερέτρου Υψηλών Προδιαγραφών στην περιοχή της Ερμιονίδας.

Η στρατηγική επένδυση της GH HOTEL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προϋπολογισμού 224 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ανάπτυξη υπερπολυτελούς τουριστικού οικολογικού θέρετρου και πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών στη Μεγαλόνησο του νησιωτικού συμπλέγματος των Πεταλιών Ευβοίας.

Η στρατηγική επένδυση της ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, προϋπολογισμού 524 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά στη μετατροπή του Λιμένα ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου στην περιοχή του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας σε Τουριστικό Λιμένα για Mega Yachts, Ανάπτυξη Εμπορικών Χρήσεων και Παροχή Υπηρεσιών Τουρισμού και Αναψυχής Υψηλών Προδιαγραφών.

Η Επιτροπή συνεδρίασε με Πρόεδρο τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ενώ συμμετείχαν ως μέλη της ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

