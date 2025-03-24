Βρετανία: Νέες περικοπές στον προϋπολογισμό και κατάργηση θέσεων στο δημόσιο ετοιμάζει η κυβέρνηση

Αποφασισμένη να εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά, παρά τη ζοφερή οικονομική κατάσταση, η βρετανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέες περικοπές στον προϋπολογισμό, βάζοντας αυτήν τη φορά στο στόχαστρο τη δημόσια διοίκηση, μετά τα αντιδημοφιλή μέτρα που έλαβε το φθινόπωρο σε βάρος των συνταξιούχων, των ασθενών και των αναπήρων.

Η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρέιτσελ Ριβς, που αισθάνεται έντονα τις πιέσεις, θα ανακοινώσει την Τετάρτη τα νέα μέτρα, κατά την παραδοσιακή «εαρινή διακήρυξη», δηλαδή την παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης της χώρας.

Η βασικότερη ανακοίνωση που θα κάνει είναι ήδη γνωστή: μείωση κατά 15% του κόστους λειτουργίας της κεντρικής κυβέρνησης μέχρι το 2029/30 και, επομένως, λιγότεροι εργαζόμενοι στα υπουργεία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Με το μέτρο αυτό θα εξοικονομηθούν περισσότερα από 2 δισεκ. στερλίνες (2,4 δισεκ. ευρώ), σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο.

«Προτιμώ οι άνθρωποι να εργάζονται στην πρώτη γραμμή, στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία, στην αστυνομία, αντί σε διοικητικές θέσεις», ανέφερε η Ριβς την Κυριακή, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι Sky News.

Το υπουργείο μιλά για 10.000 εργαζόμενους, σε σύνολο περίπου 500.000, όμως τα συνδικάτα υπολογίζουν ότι θα καταργηθούν 50.000 θέσεις εργασίας.

Το φθινόπωρο καταργήθηκε το επίδομα θέρμανσης για τους συνταξιούχους και στη συνέχεια ακολούθησαν περικοπές 5 δισεκ. λιρών από τα επιδόματα των αναπήρων και των όσων πάσχουν από χρόνια νοσήματα, αποφάσεις που ορισμένοι βουλευτές των Εργατικών δυσκολεύτηκαν να τις αποδεχθούν.

Παράλληλα, στα τέλη Οκτωβρίου η Ριβς ανακοίνωσε αύξηση των εργοδοτικών εισφορών κατά 40 δισεκ. λίρες, προκαλώντας την οργή των επιχειρήσεων που προειδοποιούν για «δραματικές συνέπειες» στην αγορά εργασίας και τους μισθούς.

Για να κατευνάσει την κοινή γνώμη, η κυβέρνηση προβάλλει την αύξηση των πόρων για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) και τη φιλόδοξη μεταρρύθμιση του εργατικού δικαίου, ώστε να βελτιωθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Όμως, με την οικονομία σε στασιμότητα, το περιθώριο ελιγμών είναι περιορισμένο. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε τη σημαντική αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού, κάτι που σημαίνει ότι θα χρήματα θα πρέπει να βρεθούν από αλλού.

Με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα, το ΑΕΠ της Βρετανίας υποχωρούσε κατά 0,1% τον Ιανουάριο και ο πληθωρισμός κυμαινόταν στο 3%. Ταυτόχρονα, η λίρα κατέγραφε πτώση και τα επιτόκια αυξάνονταν.

Ένα άλλο «καυτό» και περίπλοκο θέμα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ριβς είναι η πιθανή κατάργηση του φόρου που είχε επιβληθεί στους κολοσσούς της τεχνολογίας. Ο φόρος αυτός απέφερε 800 εκατομμύρια λίρες ετησίως, αλλά ενδέχεται να καταργηθεί προκειμένου να γλιτώσει η Βρετανία από τους δασμούς που σκοπεύει να επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα βρετανικά προϊόντα. Η υπουργός δεν το επιβεβαίωσε, ούτε και το διέψευσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

