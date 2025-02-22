Κατά την περίοδο 24 έως 28 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 2.373.965.473,12 ευρώ σε 4.256.353 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

•Από τις 24 έως τις 28 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 2.296.315.473,12 ευρώ σε 4.171.460 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Μαρτίου 2025.

• Από τις 24 έως τις 27Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

•Στις 28 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων μηνός Μαρτίου 2025 στη βάση του ν. 4778/2021.

• Στις 28 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

•20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

•150.000 ευρώ σε 80 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

•1.000.000 ευρώ σε 13 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

