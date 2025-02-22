Εντυπωσιακή άνοδο εμφανίζει η αγορά πολυτελών ακινήτων στη χώρα μας στη διάρκεια των τελευταίων ετών με αποκορύφωμα το 2024, σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις και έρευνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την πλειονότητα των ενδιαφερόμενων να είναι εκτός Ελλάδος, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον και από Έλληνες επενδυτές, που μάλιστα είναι ανοδικό.

Στην κορυφή της ζήτησης πολυτελών κατοικιών η Αθηναϊκή Ριβιέρα, καθώς μεταξύ άλλων η διεθνής καμπάνια για το έργο του Ελληνικού σε όλο τον κόσμο έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε όλη την περιοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το τρίτο Market Report από την Greece Sotheby's International Realty, που είδε το φως της δημοσιότητας η δυναμική της ελληνικής αγοράς στον τομέα των ατόμων υψηλής καθαρής οικονομικής θέσης παραμένει, με τις συνολικές πωλήσεις του οίκου στην Ελλάδα να αγγίζουν τα 500 εκατ. ευρώ στην πενταετία.

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα βρίσκεται σταθερά στην κορυφή το 2024, ενώ η Μύκονος βρίσκεται πλέον 6η σε αιτήματα ζήτησης. Το 2024 χαρακτηρίστηκε από αυξημένη δραστηριότητα, με τον δείκτη μετατροπής Επιτόπιων Υποδείξεων σε Πωλήσεις να εκτοξεύεται από 6,5% το 2023 στο 14,2% το 2024, υποδηλώνοντας την παρουσία πιο αποφασισμένων αγοραστών.

Παράλληλα, τα ρεκόρ πωλήσεων που καταγράφηκαν στο Ιόνιο και το Κεντρικό Αιγαίο επιβεβαιώνουν ότι η ζήτηση παραμένει έντονη για κορυφαίες τουριστικές τοποθεσίες της χώρας. Ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά του 2024 υπήρξε επίσης η μεγάλη εγχώρια αύξηση του ενδιαφέροντος που οδήγησε τους Έλληνες στην πρώτη θέση, αντιπροσωπεύοντας μερίδιο ύψους 16% επί της συνολικής ζήτησης. Ακολουθούν οριακά κοντά οι Ηνωμένες Πολιτείες με μερίδιο επίσης 16%, αν και παρουσίασαν μια μικρή μείωση κατά 4,3% σε σχέση με το 2023. Η τρίτη θέση ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο κατέγραψε αύξηση 17%. Στην πρώτη πεντάδα συναντώνται επίσης η Γαλλία (μερίδιο 9%) και η Γερμανία (μερίδιο 4%), αν και οι δύο σημείωσαν μικρές μειώσεις.

Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους γεωγραφικές περιοχές, σύμφωνα με την έρευνα, η Αθηναϊκή Ριβιέρα βρίσκεται στην κορυφή της ζήτησης αποτελώντας το 17% των συνολικών αιτημάτων (requests), ενώ ταυτόχρονα το σύνολο της πρωτεύουσας συγκέντρωσε το 30% της συνολικής ζήτησης. Σταθερά υψηλά στις προτιμήσεις παρέμεινε η Κέρκυρα καταλαμβάνοντας την 2η θέση, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν το κέντρο της Αθήνας, η Κρήτη και η Λευκάδα. Η Μύκονος έπεσε στην 6η θέση με τα requests να σημειώνουν πτώση που άγγιξε το 18% σε σχέση με το 2023, ενώ πτώση κατέγραψαν και τα νησιά της Τήνου, της Πάρου και της Κέας.

Η σημαντική αύξηση του δείκτη μετατροπής στο 2024, όπως αναφέρει ο Σάββας Σαββαΐδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Greece Sotheby's International Realty, οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Καταρχάς, η πολιτική σταθερότητα που ακολούθησε τις εκλογές του 2023, με τη δημιουργία μιας ισχυρής κυβερνητικής πλειοψηφίας, ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών και αγοραστών στην ελληνική οικονομία. Παράλληλα, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα από διεθνείς οίκους αξιολόγησης όπως η Fitch και η S&P, σηματοδότησε μια θετική αλλαγή στην αντίληψη της χώρας ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού. Ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας ήταν η περιορισμένη προσφορά ποιοτικών πολυτελών ακινήτων, η οποία, σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση, οδήγησε σε ταχύτερες αποφάσεις αγοράς. Επιπλέον, η αλλαγή στη νοοτροπία των αγοραστών, ιδίως των διεθνών, οι οποίοι πλέον υιοθετούν μια προσέγγιση "carpe diem" («άδραξε την ημέρα») έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Πολλοί επενδυτές δεν αγοράζουν πλέον μόνο με γνώμονα τη μελλοντική υπεραξία, αλλά επιλέγουν κατοικίες που συνδυάζουν την επενδυτική αξία με την απόλαυση ενός αναβαθμισμένου τρόπου ζωής.

Έλληνες από την διασπορά και από το brain gain

Οι Έλληνες αγοραστές πολυτελών κατοικιών σύμφωνα με την έρευνα αντιπροσωπεύουν το 16% της συνολικής ζήτησης. Το μίγμα των ελληνικών αιτημάτων στην αγορά πολυτελών ακινήτων είναι εξαιρετικά ποικιλόμορφο. Δεν είναι εύκολο να γίνει μια απόλυτη κατηγοριοποίηση, ωστόσο, διακρίνεται μεταξύ άλλων η παρουσία τριών βασικών ομάδων. Όπως αναφέρει ο κ. Σαββαΐδης, αρχικά, υπάρχει μια ισχυρή ζήτηση από την ελληνική διασπορά, δηλαδή από επενδυτές ελληνικής καταγωγής που ζουν στο εξωτερικό και διαθέτουν υψηλή ρευστότητα. Αυτοί οι αγοραστές, αναζητούν ελκυστικές τοποθετήσεις σε ακίνητα υψηλών προδιαγραφών, είτε ως μακροπρόθεσμη επένδυση είτε ως μια ευκαιρία να διατηρήσουν ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα καταγωγής τους. Η Ελλάδα, και ιδιαίτερα περιοχές όπως η Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα νησιά, προσφέρουν μια ιδανική ισορροπία μεταξύ συναισθηματικής σύνδεσης και ισχυρής επενδυτικής προοπτικής.

Παράλληλα, ένα νέο δυναμικό κοινό έχει αρχίσει να αναδύεται μέσα από το φαινόμενο του brain gain, καθώς πολλοί Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας επιστρέφουν στη χώρα. Πρόκειται κυρίως για άτομα με υψηλή εξειδίκευση, εμπειρία από αγορές του εξωτερικού και οικονομική σταθερότητα, που αναζητούν όχι μόνο ένα σπίτι αλλά και έναν τρόπο ζωής που συνδυάζει την ποιότητα ζωής με την επαγγελματική εξέλιξη.

Επιπρόσθετα, υπάρχει η κατηγορία των Ελλήνων που έχουν δημιουργήσει νέα οικονομική ευημερία τα τελευταία χρόνια, είτε μέσα από επιχειρηματικές δραστηριότητες, τον τεχνολογικό τομέα, τις νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) είτε μέσα από άλλες δυναμικές αγορές.

Η φορολογική πολιτική - Αγορά πολυτελών ακινήτων για ξένους επενδυτές

Η φορολογική πολιτική της Ελλάδας αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της ελκυστικότητας της αγοράς πολυτελών ακινήτων, όμως παραμένει ένα πλεονέκτημα που δεν έχει επικοινωνηθεί επαρκώς εκτός συνόρων. Το καθεστώς Non-Dom (καθεστώς μη μόνιμου κατοίκου) που παρέχει σημαντικά φορολογικά κίνητρα σε εύπορους επενδυτές, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την προσέλκυση ατόμων υψηλότατης καθαρής οικονομικής θέσης στη χώρα, όπως συμβαίνει ήδη σε ανταγωνιστικές αγορές.

Άλλες χώρες με παρόμοια ρυθμιστικά πλαίσια έχουν αξιοποιήσει τη φορολογική τους πολιτική ως στρατηγικό εργαλείο προσέλκυσης κατοίκων, μετατρέποντας μια ελκυστική φορολογική ευκαιρία σε πραγματικές μετακινήσεις επενδυτών. Η Ελλάδα διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία - φορολογικά κίνητρα, υψηλή ποιότητα ζωής και ελκυστικές τοποθεσίες - αλλά απαιτείται μια πιο στοχευμένη διεθνής προβολή ώστε να μετατραπεί η θεωρητική ελκυστικότητα σε απτή ζήτηση και αύξηση των εγκαταστάσεων της κατηγορίας αυτής αγοραστών στη χώρα, σημειώνει ο κ.Σαββαΐδης.

Τα νέα αναδυόμενα hotspots πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια δυναμική ανάπτυξη σε εναλλακτικούς προορισμούς, οι οποίοι έχουν αρχίσει να προσελκύουν αγοραστές υψηλού προφίλ. Στην τελευταία πενταετία έχουμε δει ρεκόρ πωλήσεων σε περιοχές όπως οι Παξοί, η Ρόδος, η Κρήτη, η Λευκάδα και η Σύρος, μεταξύ άλλων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η αγορά πολυτελών ακινήτων δεν λειτουργεί όπως ο τουρισμός, όπου ένας προορισμός μπορεί να αναδειχθεί απλώς από την επισκεψιμότητα. Η προσέλκυση αγοραστών υψηλής καθαρής θέσης (UHNWI) απαιτεί στοχευμένη και μακροχρόνια στρατηγική.

Η ανάδειξη νέων hotspots δεν είναι αποτέλεσμα συγκυρίας, αλλά συντονισμένων προσπαθειών μάρκετινγκ, διεθνούς δικτύωσης και σωστής τοποθέτησης των ακινήτων στις κατάλληλες αγορές. Σε αυτό το πλαίσιο, η δική μας συμβολή, αναφέρει ο Σάββας Σαββαΐδης δεν αποτυπώνεται απλώς σε αριθμούς πωλήσεων, αλλά στη θεμελίωση μιας αγοράς που δεν υπήρχε με τη σημερινή της μορφή πριν από μια δεκαετία. Η στρατηγική μας έχει συμβάλλει καταλυτικά στη διεθνή προβολή των ελληνικών πολυτελών κατοικιών, καθιστώντας τη χώρα έναν από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς για αγοραστές υψηλού επιπέδου.

Αθηναϊκή Ριβιέρα- Η πιο περιζήτητη τοποθεσία για αγορά πολυτελών κατοικιών και το Ελληνικό

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα έχει εδραιωθεί ως ο κορυφαίος προορισμός πολυτελών κατοικιών στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας διαρκώς αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον. Η εγγύτητά της στο κέντρο της Αθήνας, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες υποδομές, την απρόσκοπτη πρόσβαση σε διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει, την καθιστούν μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες περιοχές της Μεσογείου. Παράλληλα, το φυσικό τοπίο της περιοχής, με τη μαγευτική ακτογραμμή, τις οργανωμένες παραλίες, τις σύγχρονες μαρίνες και τα πολυτελή resorts διεθνών brands, προσφέρει έναν μοναδικό τρόπο ζωής που προσελκύει απαιτητικούς αγοραστές από όλο τον κόσμο. Η παρουσία κορυφαίων ξενοδοχειακών ομίλων, όπως η One&Only και η Four Seasons, έχει προσδώσει επιπλέον κύρος και διεθνή αναγνωρισιμότητα στην περιοχή, ενισχύοντας τη θέση της ως έναν από τους πιο ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς στη νότια Ευρώπη.

Επιπλέον, η διεθνής καμπάνια του The Ellinikon, όπως αναφέρει ο κ.Σαββαΐδης, έχει λειτουργήσει ως επιταχυντής αυτής της δυναμικής. Το μεγαλύτερο αστικό αναπτυξιακό έργο στην Ευρώπη, με επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει ενισχύσει το παγκόσμιο προφίλ της Αθηναϊκής Ριβιέρας, δημιουργώντας προσδοκίες για μια νέα εποχή ανάπτυξης και ευκαιριών. Η προβολή του έργου στις σημαντικότερες διεθνείς αγορές ακινήτων έχει ήδη αυξήσει τη ζήτηση, εδραιώνοντας, όπως επισημαίνει, την περιοχή ως το νέο κέντρο πολυτελούς διαβίωσης στην Ελλάδα.

Ωστόσο, πέρα από τα εγγενή πλεονεκτήματα και τις στρατηγικές επενδύσεις, ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας διαμορφώνει τη σημερινή της ελκυστικότητα: η ίδια η ανάπτυξη νέων ακινήτων υψηλών προδιαγραφών. Όπως επισημαίνει, σε μια αγορά όπου η οικοδομική δραστηριότητα είχε ουσιαστικά παγώσει για περισσότερο από μία δεκαετία, η δημιουργία νέων πολυτελών κατοικιών δεν έρχεται απλώς να καλύψει την υπάρχουσα ζήτηση - τη δημιουργεί. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της δυναμικής. Η εισροή νέων αναπτύξεων ενισχύει το ενδιαφέρον των αγοραστών και παράλληλα δημιουργεί μια αίσθηση σταθερότητας και εμπιστοσύνης για το μέλλον της περιοχής. Το αποτέλεσμα είναι η διαμόρφωση ενός νέου, ισχυρού προαστίου, όπου η προσφορά και η ζήτηση εξελίσσονται αρμονικά, καθιερώνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα ως έναν από τους πλέον περιζήτητους προορισμούς για πολυτελή ακίνητα διεθνώς.

