Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το 2025 πλησιάζει. Από τις 17 Μαρτίου έως τις 15 Ιουλίου, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να είναι συνεπείς στο ετήσιο ραντεβού τους με την Εφορία.

Η φετινή διαδικασία παρουσιάζει αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με πέρυσι, ενώ δεν θα είναι λίγοι οι φορολογούμενοι εκείνοι που θα δουν διαφοροποιήσεις στο εκκαθαριστικό τους. Σήμερα θα επιχειρήσουμε μια καταγραφή όσων θα βρεθούν στην πλευρά των κερδισμένων, αλλά και όσων θα είναι στη μεριά των χαμένων, οι οποίοι θα χρειαστεί να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι», οι φορολογούμενοι που προχώρησαν σε ανακαινίσεις ακινήτων, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που τα εκμίσθωσαν ή τα διέθεσαν μέσω Airbnb, καθώς και οι αγρότες με προστατευόμενα τέκνα.

Από την άλλη, στους "χαμένους" συγκαταλέγονται οι φορολογούμενοι που απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία εντός του 2024 και, βάσει των εισοδημάτων τους, δεν μπορούν να καλύψουν τα τεκμήρια διαβίωσης. Επίσης, θα επιβαρυνθούν όσοι αύξησαν τα εισοδήματά τους και αλλάζουν φορολογική κλίμακα, ειδικά όσοι μεταπηδούν στη δεύτερη κλίμακα, όπου ο συντελεστής ανέρχεται στο 22%.

Οι κερδισμένοι

Σύμφωνα με τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις, που θα αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά του 2025 και θα μειώσουν το φορολογικό βάρος, ενδεικτικά:

1. Ανακαίνιση ακινήτων: Οι ιδιοκτήτες τους θα δουν μείωση του φόρου εισοδήματος έως 3.200 ευρώ σε βάθος πενταετίας, για δαπάνες έως 16.000 ευρώ.

2. Ελεύθεροι επαγγελματίες: Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος, μειώνοντας τον φόρο κατά 325 ευρώ. Σε περιοχές με λιγότερους από 1.500 κατοίκους, το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται επιπλέον κατά 50%.

3. Εργαζόμενοι με «μπλοκάκι»: Όφελος 400-500 ευρώ λόγω της κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος, με τη μείωση να εμφανίζεται στα εκκαθαριστικά του 2025.

4. Ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων: Όσοι εκμίσθωσαν ακίνητα που ήταν κλειστά για τουλάχιστον τρία χρόνια, δεν θα πληρώσουν φόρο για τα ενοίκια του τελευταίου τριμήνου του 2024, εφόσον η μίσθωση πραγματοποιήθηκε μετά την 8η Σεπτεμβρίου. Η φοροαπαλλαγή ισχύει για 36 μήνες.

5. Αγρότες με προστατευόμενα τέκνα: Αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ, με ετήσιο όφελος 240 ευρώ για όσους έχουν τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.

Οι χαμένοι

Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν ακίνητα το 2024 θα βρεθούν στο «μικροσκόπιο» των τεκμηρίων, καθώς θα πρέπει να δηλώσουν στη φορολογική δήλωση τα ποσά που δαπάνησαν για την απόκτησή τους. Εφόσον αυτά δικαιολογούνται από εισοδήματα, δάνεια, γονικές παροχές ή δωρεές, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Το τεκμήριο απόκτησης ακινήτου συνοδεύεται από το τεκμήριο διαβίωσης, το οποίο υπολογίζεται από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο του ακινήτου.

Όσοι δεν καλύψουν το τεκμήριο απόκτησης κατοικίας κινδυνεύουν με επιπλέον φορολογική επιβάρυνση. Ωστόσο, μπορούν να την αποφύγουν αν επικαλεστούν εισοδήματα προηγούμενων ετών, δάνεια από τράπεζες ή συγγενείς, γονικές παροχές ή έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Όσοι μέχρι το 2023 είχαν εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, φορολογούνταν με συντελεστή 9% ή και καθόλου εάν υπάγονταν στο αφορολόγητο όριο (ειδικά αν είχαν παιδιά). Για παράδειγμα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 10.000 ευρώ πλήρωνε 900 ευρώ φόρο. Αν το εισόδημά του διπλασιαζόταν σε 20.000 ευρώ, ο φόρος που θα κληθεί να πληρώσει ανέρχεται πλέον σε 3.100 ευρώ.

Οι αλλαγές που ισχύουν

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ξεκινά τη Δευτέρα 17 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση από το έτος του γάμου, με ξεχωριστό υπολογισμό φόρου για κάθε σύζυγο. Εάν επιθυμούν φορολογικό διαζύγιο το 2025, η σχετική δήλωση πρέπει να υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Η ΑΑΔΕ θα εκκαθαρίσει περίπου 1,3 εκατομμύρια δηλώσεις φυσικών προσώπων έως τις 16 Απριλίου 2025, ενώ οι προεκκαθαρισμένες δηλώσεις θα είναι διαθέσιμες για υποβολή από τις 17 Μαρτίου 2025. Όσοι υποβάλουν δήλωση έως τα τέλη Απριλίου 2025 και εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ, θα λάβουν έκπτωση 4%.

Η καταβολή του φόρου θα γίνει σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στο τέλος Ιουλίου και τις υπόλοιπες να καταβάλλονται έως τον Φεβρουάριο του 2026.

