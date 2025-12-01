Επιστροφή ενοικίου: Τα «ψιλά γράμματα» που «τίναξαν στον αέρα» τις πληρωμές

Του Βαγγέλη Δουράκη

Τα «ψιλά γράμματα» για την επιστροφή ενοικίου «τίναξαν στον αέρα» την διαδικασία προκαλώντας «γκρίνια» σε χιλιάδες δικαιούχους: Ακόμη και αυτή την στιγμή, σε μια μερίδα ενοικιαστών δεν έχουν πιστωθεί τα χρήματα, καθώς επελέγη η «σπαστή» καταβολή τους την Παρασκευή 28 του μήνα και σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου. Έτσι, κάποιοι θα δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς σήμερα. Από την άλλη, εκείνοι που τα έλαβαν σε πολλές περιπτώσεις είδαν ότι τα χρήματα δεν ήταν αυτά που περίμεναν.

Αυτό συνέβη καθώς είτε το «σύστημα» δεν λειτούργησε «αυτόματα», όπως ίσως θα έπρεπε, είτε επειδή υπήρξε… παρανόηση με τα «ψιλά γράμματα» που αφορούσαν στο τι λαμβάνει τελικά κάθε δικαιούχους, είτε γιατί κάποιοι είχαν δηλώσει λάθος στοιχεία.

Ποια ήταν η αιτία των «ψαλιδισμένων» ενισχύσεων

Το «κλειδί» που «ξεκλειδώνει» απαντήσεις για τις περιπτώσεις των νοικοκυριών που έλαβαν «ψαλιδισμένη» επιστροφή ενοικίου εντοπίζεται σε τρία στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στις οδηγίες που αφορούν στην ενίσχυση:

Ποσό επιστροφής ενοικίου

Όσον αφορά στο ύψος της ενίσχυσης αυτό που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο είναι πως το ποσό που χορηγείται ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟ με μηνιαίο ενοίκιο. Αντίθετα, είναι ίσο με το 1/12 του συνόλου των δηλωθέντων ετήσιων δαπανών. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως εάν κάποιος έχει δηλώσει ότι νοίκιασε ένα σπίτι για 6 μήνες μέσα στο 2024 ή εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου σημειώνει πως υπάρχουν ανείσπρακτα ενοίκια, τότε ο μισθωτής θα λάβει το 1/12 του ποσού που φαίνεται πως πλήρωσε μέσα στη χρονιά.

Προσαύξηση τέκνου 50€

Αν και η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι η προσαύξηση των 50 ευρώ για κάθε τέκνο χορηγείται σε όλους όσοι έχουν παιδιά… στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι. Αντίθετα, σύμφωνα με τα «ψιλά γράμματα» και τις οδηγίες που δόθηκαν, η προσαύξηση ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ, εάν η ενίσχυση που καταβλήθηκε αντιστοιχεί στο 1/12 των ενοικίων που δηλώθηκαν για ολόκληρη την χρονιά. Επί της ουσίας τα 50 ευρώ για τα παιδιά, τα έλαβαν μόνον όσοι έχουν υψηλότερα ενοίκια από το «πλαφόν» των 800 ευρώ τον μήνα, καθώς το ποσό που τους αντιστοιχεί είναι χαμηλότερο (λόγω «πλαφόν») από τα μισθώματα που δηλώνουν πως πληρώνουν.

Αντισυμβαλλόμενοι

Όταν εμφανίζονται περισσότεροι από ένας στο μισθωτήριο συμβόλαιο, ο καθένας θα λάβει το «μερίδιο» της ενίσχυσης που του αντιστοιχεί. Η συγκεκριμένη συνθήκη ισχύει και για τους συζύγους, εάν «φαίνονται» και οι δύο στο συμβόλαιο. Για να δοθεί ολόκληρο το ποσό του ενοικίου στο ζευγάρι θα πρέπει ο κάθε ένας σύζυγος να δηλώσει το ποσό που πλήρωσε. Διαφορετικά λαμβάνει μόνον ο ένας (σε κοινή δήλωση) το 50% του 1/12 των ετήσιων δαπανών. Στην συγκεκριμένη περίπτωση των συζύγων, βεβαίως, οι διασταυρώσεις «δεν κάνουν την δουλειά».

Βεβαίως υπάρχουν και εκείνοι που έχουν λάθη, όπως το ότι δήλωσαν το μηναίο ενοίκιο και όχι το σύνολο των δαπανών που έχουν κάνει για μισθώματα ολόκληρη την χρονιά.

Για αυτό τον λόγο, όπως και για άλλα λάθη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης μιλά για «δεύτερη ευκαιρία» διορθώσεων, μέσω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. Μετά τις προβλεπόμενες διασταυρώσεις, θα αποδοθεί στους δικαιούχους το πρόσθετο ποσό που δικαιούνται. Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Πραγματικές περιπτώσεις και απαντήσεις από skai.gr

Αυτές είναι οι βασικές λεπτομέρειες που … έκαναν την διαφορά στις πληρωμές και αρκετοί εμφανίστηκαν να λαμβάνουν «κουρεμένη» ενίσχυση σε σχέση με τά όσα πίστευαν πως θα πάρουν. Ενδεικτικά παραθέτουμε τις απαντήσεις σε πραγματικά ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί στο skai.gr.

Περίπτωση1:

Ζευγάρι με ενοίκιο 700€

έλαβε 350€

Τι συνέβη:

Όταν στο μισθωτήριο εμφανίζονται τα ονόματα και των 2 συζύγων

Πρέπει να δηλωθεί η πληρωμή και από τους 2

Διαφορετικά χορηγείται

50% του 1/12 της ετήσιας δαπάνης

Περίπτωση2:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό, άλλαξε σπίτι 1 Δεκεμβρίου ’24



Πλήρωσε 11 μισθώματα x 420€ και 1 μίσθωμα x 450€

έλαβε 37,50€

Τι συνέβη:



Το ποσό που καταβλήθηκε αντιστοιχεί στο 1/12 των 450 €, άρα

Πιθανόν δηλώθηκε μόνον ο μήνας Δεκέμβριος

Και όχι το σύνολο των ενοικίων της χρονιάς

Περίπτωση3:

Οικογένεια με 2 παιδιά & ενοίκιο 600€

έλαβε 600€

Τι συνέβη:

Όταν υπάρχουν εξαρτώμενα τέκνα

Το επιπλέον ποσό των 50€ χορηγείται

ΜΟΝΟ αν η ενίσχυση χαμηλότερη από το 1/12 της ετήσιας δαπάνης

Εν προκειμένω καταβλήθηκε ΑΚΡΙΒΩΣ

Το 1/12 των ετήσιων δαπανών

Περίπτωση4:

Οικογένεια με 2 παιδιά & ενοίκιο 600€

έλαβε 250€

Τι συνέβη:

Υπάρχει περίπτωση ο ιδιοκτήτης να δήλωσε, ότι

δεν εισέπραξε κάποια ενοίκια

Περίπτωση5:

Φοιτητής με ενοίκιο 320€

έλαβε 133€

Τι συνέβη:

Πρωτοετείς φοιτητές δηλώνουν συνήθως ενοίκια

Από Αύγουστο έως Δεκέμβριο

Άρα, λαμβάνουν 1/12 του ποσού του 5μήνου

Στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα με έναν πρόχειρο υπολογισμό από το ποσό που μπήκε στον τραπεζικό λογαριασμό, είναι εμφανές πως ο φοιτητής έχει δηλώσει ενοίκια για την περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου ’24.







Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.