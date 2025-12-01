Του Χρυσόστομου Τσούφη

Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου σήμερα και, εκτός από Cyber Monday, είναι και ημέρα πρεμιέρας για το σύστημα IRIS το οποίο πρέπει πλέον όλες οι επιχειρήσεις ανεξαιρέτως να προσφέρουν ως δυνατότητα επιλογής πληρωμής στους πελάτες τους.



Οπότε, σε κάποια εξόρμηση σας στα μαγαζιά, μην σας ξενίσει αν ακούσετε από τον πωλητή τη φράση «Καρτούλα, μετρητά ή IRIS;».

Πώς θα γίνονται οι πληρωμές

Για όποιον επιλέξει το IRIS, οι πληρωμές θα είναι πολύ εύκολες, σκανάρεις έναν ειδικό QR κωδικό και πληρώνεις.

Ο πωλητής θα πατά στο POS το κουμπί για τις πληρωμές με IRIS κι αμέσως στο POS θα εμφανίζεται ένα QR το οποίο ο πελάτης πρέπει να σκανάρει. Όχι όμως ανοίγοντας την κάμερα του τηλεφώνου ή κάποια άλλη ειδική εφαρμογή αλλά την εφαρμογή του mobile banking της τράπεζας του.

Ανάλογα με την τράπεζα, η αναγνώριση του QR είναι συνήθως είτε στις πληρωμές είτε στις υπηρεσίες.



Με τον τρόπο αυτό μεγιστοποιείται ο βαθμός ασφάλειας στη συναλλαγή αφού η τραπεζική εφαρμογή ανοίγει με βιομετρικά στοιχεία ( πρόσωπο, δακτυλικό αποτύπωμα) κι έτσι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος παραβίασης των στοιχείων του πελάτη. Άλλωστε στα σχεδόν 6 πια χρόνια που το σύστημα πληρωμών IRIS βρίσκεται σε λειτουργία, δεν έχει εμφανιστεί κανένα περιστατικό απάτης.



Με τη χρήση των βιομετρικών στοιχείων στο mobile banking ανοίγει ένα session, μια συναλλαγή. Ο λογαριασμός από τον οποίο θα γίνει η πληρωμή και το ποσό της πληρωμής είναι προσυμπληρωμένα. Αφού γίνει η πληρωμή, κλείνει η συναλλαγή, κλείνει η τραπεζική εφαρμογή και επιστρέφεις στο περιβάλλον του εμπόρου (εφόσον πρόκειται για ηλεκτρονικές αγορές). Χωρίς κωδικούς, χωρίς αριθμούς ή στοιχεία τραπεζικής κάρτας και χωρίς προμήθειες.

Τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες

Τα πράγματα βέβαια δεν είναι τόσο εύκολα για τις επιχειρήσεις. Τεχνικά ζητήματα δεν έχουν επιτρέψει ακόμη σε πολλές να μην είναι απόλυτα έτοιμες (θα υπάρξει κάποιο διάστημα ανοχής από τις αρχές στους ελέγχους που θα γίνουν λένε οι πληροφορίες), κάποιοι επιχειρηματίες δηλώνουν ότι επιβαρύνθηκαν με επιπλέον κόστος. Το κόστος αναβάθμισης POS και ταμειακών υπολογίζεται σε 1.500€

Τουλάχιστον όμως στο θέμα των προμηθειών είναι κερδισμένες αφού είναι πολύ μικρότερες σε σύγκριση με άλλα συστήματα πληρωμών.



Αφού εκπνεύσει πάντως η «περίοδος χάριτος», οι επιχειρηματίες πρέπει να γνωρίζουν ότι το νομικό πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό.

- Πρόστιμο 10.000€ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 20.000€ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά, εφόσον δεν δέχονται IRIS ή δεν έχουν ολοκληρώσει σωστά τη διασύνδεση.

- Σε οικισμούς έως 500 κατοίκους και στα νησιά με έως 3.100 κατοίκους, το πρόστιμο μειώνεται στο μισό.

- Παράλληλα, για τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα POS προβλέπονται πρόστιμα από 100.000€ έως 300.000€. Τιμωρείται ακόμη και η μη αναβάθμιση ενός μόνο τερματικού με 500€ ανά συσκευή.

Από την 1η Ιανουαρίου θα έχουμε και αλλαγή στα όρια συναλλαγών.

Για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών θα ισχύουν τα 1000€/ημέρα και 5.000€/μήνα . Σήμερα είναι 500€/ημέρα για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών και 500€/ημέρα για πληρωμές από ιδιώτες σε επαγγελματίες.

Για συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών το όριο από την πρωτοχρονιά θα είναι έως 31.000€



Η επέκταση του IRIS σε όλο το φάσμα της αγοράς αναμένεται να …μπουστάρει τους αριθμούς της Ελληνικού αυτού προϊόντος. Αριθμούς που ήδη πάντως τρέχουν με σπασμένα φρένα καθώς οι χρήστες ξεπερνούν πια τα 4εκατ€, 570.000 από τους οποίους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.



Πηγή: skai.gr

