Για την επιστροφή ενοικίου και τα προβλήματα που προέκυψαν με τους δικαιούχους, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, λέγοντας πως οι πολίτες από την Τρίτη 2/12 μπορούν να καλούν στο 1521 για να διευθετήσουν το ζήτημα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα στεγαστικά προγράμματα που θα τρέξει η κυβέρνηση τους επόμενους μήνες.

Αρχικά, για την επιστροφή ενοικίου, ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε πως «θα υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο, το 1521, για να μπορούν να τηλεφωνήσουν οι πολίτες ώστε να λύσουν τα προβλήματά τους. Πάντοτε στην εφαρμογή ενός μέτρου υπάρχει μια περίοδος που γίνονται και διορθωτικές κινήσεις. Όλος ο κόσμος που δικαιούται θα πάρει τελικά το ένα ενοίκιο».

«Και δεν ήταν μόνο το ένα ενοίκιο στην εβδομάδα που πέρασε, είχαμε και τα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους. Μπαίνουμε στον Δεκέμβριο και θα ψηφίσουμε και τον προϋπολογισμό, ξεκινάμε από τον Ιανουάριο τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση, έχουμε και τα μέτρα για τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων όπου και εκεί οι συμπολίτες μας θα δουν μια ελάφρυνση και χρήματα στην τσέπη τους», σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης.

Από τον Μάρτιο θα τρέξει το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση»

Για το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση», ο αναπληρωτής υπουργός εξήγησε πως: «Eίναι ένα πρόγραμμα το οποίο διαπραγματεύτηκε ο πρωθυπουργός. Είναι το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη, αναμένουμε την έγκριση. Θα τρέξει από τον Μάρτιο, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία και ολοκληρωθεί. Θα έχει επιδότηση από 80-90% και είναι το πρόγραμμα που επιδοτεί την ανακαίνιση. Στα προηγούμενα προγράμματα είχαμε την ενεργειακή αναβάθμιση. Τώρα η ενεργειακή αναβάθμιση μπορεί να είναι σε ένα επίπεδο 20-30% και 70-80% θα είναι ανακαίνιση. Τα παλαιότερα σπίτια, πριν το ’90 έχουν ανάγκη ανακαίνισης και του μπάνιου, και της κουζίνας και άλλα θέματα που δεν έχουν σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση».

Αναφορικά για το ποια ακίνητα αφορά εξηγεί πως «αφορά κλειστά ακίνητα τα οποία είναι κλειστά για 2 χρόνια και εφόσον κάποιος έχει ιδιοκατοίκηση ή μένει στο σπίτι του, μπορεί να το ανακαινίσει. Δεν θα μπορεί να ανακαινιστεί σπίτι το οποίο είναι νοικιασμένο γιατί δεν θέλουμε να αυξήσουμε τα ενοίκια στην αγορά. Υπολογίζουμε πως θα έχουμε 500 εκατ. ευρώ, επομένως θεωρούμε πως 30.000 - 35.000 σπίτια θα ανακαινιστούν. Αφορά όλη την Ελλάδα».

Επίσης, «αφορά σπίτια μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα και ανάλογα με την επιφάνεια την κατοικίας θα είναι και η επιδότηση. Υπολογίζουμε περίπου 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή 50 τετραγωνικά, 15.000 ευρώ και μέγιστο όριο είναι οι 36.000 ευρώ».

Τις σχετικές ανακοινώσεις θα κάνει ο πρωθυπουργός.

«Πρόγραμμα στέγασης για δημοσίους υπαλλήλους»

Για το νέο πρόγραμμα στέγασης δημοσίων υπαλλήλων σε απομακρυσμένες περιοχές, ο κ. Παπαθανάσης είπε πως «και αυτό είναι ένα νέο πρόγραμμα και θα επιδοτήσουμε τους δήμους για σπίτια ή κτίρια τα οποία έχουν ώστε να δημιουργήσουν κατοικίες ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν δημόσιοι λειτουργοί, όταν πηγαίνουν σε κάποιες περιοχές. Έχουμε προβλήματα με γιατρούς ή στρατιωτικούς που πηγαίνουν σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν κατοικίες. Το πρόγραμμα θα αφορά όλη την Ελλάδα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κατοικίες για όλους τους δημόσιους λειτουργούς που πηγαίνουν σε κάποιες περιοχές».

Υπάρχει μια στροφή στην ανακατεύθυνση των πόρων στο στεγαστικό, τόνισε ο κ. Παπαθανάσης.

Ακόμη, ανακοίνωσε πως αρχές Φεβρουαρίου έρχεται και νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που «θα επιδοτηθούν επενδύσεις που έχουν σχέση με τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος. Δηλαδή, δεν χρειάζεται μια επιχείρηση να κάνει εξαγωγές, αρκεί να παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες, είτε είναι υφιστάμενη είτε είναι νεοσύστατη, ώστε όταν καταθέσει μια πρόταση να πάρει το 50%. Φτάνουμε μέχρι 200.000 ευρώ».

Συμπληρωματικά, μπορεί κάποιος να πάρει και δάνειο μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας, με επιδοτούμενο επιτόκιο, εξήγησε.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.