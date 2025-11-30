Από αύριο, Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, οι πληρωμές με Iris γίνονται υποχρεωτικές για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δέχονται άμεσες πληρωμές (IRIS) από τους πελάτες τους, είτε μέσω POS είτε μέσω QR code, που θα συνδέεται με τον φορολογικό μηχανισμό ή με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Πηγή: skai.gr

