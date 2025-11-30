Από αύριο, Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, οι πληρωμές με Iris γίνονται υποχρεωτικές για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δέχονται άμεσες πληρωμές (IRIS) από τους πελάτες τους, είτε μέσω POS είτε μέσω QR code, που θα συνδέεται με τον φορολογικό μηχανισμό ή με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Πηγή: skai.gr
- Παπασταύρου: Kατατέθηκε την Παρασκευή στο Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση της Chevron-HelleniqEnergy
- Πιερρακάκης: Δεύτερη ευκαιρία για την επιστροφή ενοικίου - Παράταση έως 30/12 για διόρθωση του Ε1
- Θεοδωρικάκος: Ειδικό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο α' εξάμηνο του 2026
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.