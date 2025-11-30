Λογαριασμός
Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις οι πληρωμές με IRIS

Από αύριο,  όλες οι επιχειρήσεις - ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας - θα πρέπει να δέχονται  άμεσες πληρωμές είτε μέσω POS, είτε μέσω QR code 

iris

Από αύριο,  Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου,  οι πληρωμές με Iris γίνονται υποχρεωτικές για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας. 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δέχονται άμεσες πληρωμές (IRIS) από τους πελάτες τους, είτε μέσω POS είτε μέσω QR code, που θα συνδέεται με τον φορολογικό μηχανισμό ή με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

