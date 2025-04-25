Επιδότηση στο ρεύμα σε πάνω από 1 εκατ. επιχειρήσεις

Συνεχίζεται η πολιτική στήριξης της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε το ύψος των επιδοτήσεων στα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος επιχειρήσεων για την περίοδο από 1 Δεκεμβρίου 2024 έως και 28 Φεβρουαρίου 2025, προκειμένου να καλυφθεί η μεσοσταθμική αύξηση της τιμής ρεύματος για αυτούς τους μήνες.

Το πλαίσιο ενίσχυσης αφορά επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ, δηλαδή περισσότερες από 1 εκατ. επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει 3 ομάδες επιχειρήσεων, των οποίων τα ποσοστά επιδοτούμενης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονται βάσει του ετήσιου κύκλου εργασιών τους.

Η 1η ομάδα αφορά νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με ετήσιο κύκλο εργασιών οικονομικού έτους 2023 από €0 έως €500.000. Η επιδότηση ανέρχεται σε 0,02 €/kWh και εφαρμόζεται στο 100% της κατανάλωσης της ωφελούμενης επιχείρησης. Η 2η ομάδα αφορά νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με ετήσιο κύκλο εργασιών οικονομικού έτους 2023 από €500.000,01 έως €1.000.000. Η επιδότηση ανέρχεται σε 0,02 €/kWh και εφαρμόζεται στο 80% της κατανάλωσης της ωφελούμενης επιχείρησης. Η 3η ομάδα αφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με ετήσιο κύκλο εργασιών οικονομικού έτους 2023 από €1.000.000,01 έως €10.000.000. Η επιδότηση ανέρχεται σε 0,02 €/kWh και εφαρμόζεται στο 60% της κατανάλωσης της ωφελούμενης επιχείρησης.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις με ΚΑΔ 10.71, 10.72 και 96.10 (αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και καθαριστήρια) θα επωφεληθούν από επιδοτήσεις 0,04 €/kWh, οι οποίες και εφαρμόζονται στο 100% της κατανάλωσης ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους.

Επισημαίνεται ότι από τη λίστα δικαιούχων εξαιρούνται επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε διαπιστωμένη ρευματοκλοπή. Οι περιπτώσεις αυτές ανέρχονται σε 32 χιλιάδες, με αποτέλεσμα να εξοικονομηθούν συνολικά περίπου 3 εκ. ευρώ, τα οποία και θα διατεθούν στον συνολικό προϋπολογισμό του πλαισίου ενίσχυσης.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, ως αντίβαρο στη μεσοσταθμική αύξηση της τιμής ρεύματος που βίωσαν τον περασμένο Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνεται το πλέγμα προστασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές και επιχειρήσεις από το καλοκαίρι του 2024 μέχρι και σήμερα. Η Κυβέρνηση ενισχύει εμπράκτως τους πρωταγωνιστές της οικονομίας.

Η πολιτική στήριξης διαμορφώθηκε μέσα στα επιτρεπτά όρια που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με ξεκάθαρους όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι επιχειρήσεις που είχαν προβεί σε διαπιστωμένες ρευματοκλοπές για πρώτη φορά εξαιρούνται. Καθίσταται απολύτως σαφές ότι όποιος δεν συμμετέχει στις συλλογικές υποχρεώσεις, δεν θα μπορεί να απολαμβάνει τα συλλογικά προνόμια. Είναι ζήτημα πρωτίστως ηθικό και στην κατεύθυνση αυτή, της πάταξης της ρευματοκλοπής, δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις».

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Τσάφος, δήλωσε:

«Η Κυβέρνηση στέκεται ξανά στο πλευρό του καταναλωτή. Με το σημερινό μέτρο ενισχύουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είδαν τους λογαριασμούς τους να ανεβαίνουν τον περασμένο χειμώνα. Είναι ένα μέτρο δημοσιονομικά λελογισμένο, στοχευμένο υπέρ των μικρών επιχειρήσεων, και κοινωνικά δίκαιο, αποκλείοντας ρητά τις επιχειρήσεις με διαπιστωμένες ρευματοκλοπές. Αυτό το τρίπτυχο θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε.»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.