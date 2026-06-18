Του Στέφανου Νικολαΐδη

Με ευρύ φάσμα θεμάτων στην ατζέντα, από τη Μέση Ανατολή και τη Λιβύη έως τα ελληνοτουρκικά και την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη η ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών από την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού.

Αναφερόμενη στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ιρανικό ζήτημα, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών χαιρέτισε την υπογραφή του σχετικού μνημονίου κατανόησης, συγχαίροντας όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη της συμφωνίας.

Όπως σημείωσε, το επόμενο βήμα είναι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και η πλήρης εφαρμογή όσων έχουν συμφωνηθεί, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διπλωματίας και του διαλόγου για την αντιμετώπιση σύνθετων διεθνών ζητημάτων.

Η πρώτη επίσκεψη Σαντάμ Χαφτάρ στην Αθήνα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επίσκεψη του υπαρχηγού της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, στην Αθήνα, την πρώτη που πραγματοποιεί στην ελληνική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την κ. Ζωχιού, η επίσκεψη επιβεβαιώνει την κοινή βούληση των δύο πλευρών για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και των διαύλων επικοινωνίας.

Στο μεταναστευτικό, Αθήνα και Βεγγάζη συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με στόχο τη μείωση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών από την Κρήτη και τη Γαύδο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνέχιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής από την ελληνική πλευρά.

Ως προς τις θαλάσσιες ζώνες, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ επανέλαβε ότι προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με τη Λιβύη, ως γνήσια γειτονική χώρα με αντικείμενες ακτές, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα

Στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία πραγματοποιείται κατόπιν ελληνικού αιτήματος για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και το Παλαιστινιακό, αναφέρθηκε επίσης η κ. Ζωχιού.

Όπως ανέφερε, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, αναμένεται να επαναλάβει τη θέση της Αθήνας ότι προτεραιότητα αποτελεί η άμβλυνση της ανθρωπιστικής κρίσης και η δημιουργία των προϋποθέσεων για μια ομαλή μετάβαση και πολιτική προοπτική στην περιοχή.

Αναφορικά με τον διορισμό Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου στη θέση της μόνιμης υπηρεσιακής υφυπουργού Εξωτερικών, η εκπρόσωπος του υπουργείου χαρακτήρισε τη σχετική πρωτοβουλία ως μια πάγια και διαχρονική διεκδίκηση του διπλωματικού κλάδου.

Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή ενισχύει το κύρος της ελληνικής διπλωματικής υπηρεσίας, ενώ υπενθύμισε ότι η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων έχει ήδη χαιρετίσει τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης.

«Οι διαρροές έχουν δημιουργήσει αναιτιώδη ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας»

Ερωτηθείσα για τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν και τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με το τουρκικό νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», η κ. Ζωχιού υπογράμμισε ότι η συζήτηση εξακολουθεί να βρίσκεται «στο πεδίο των διαρροών».

Όπως ανέφερε, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έθεσε το ζήτημα στον Τούρκο ομόλογό του, επισημαίνοντας ότι οι συγκεκριμένες διαρροές έχουν δημιουργήσει αναιτιώδη ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ επανέλαβε παράλληλα την πάγια ελληνική θέση ότι μονομερείς ενέργειες που αντίκεινται στο Διεθνές Δίκαιο στερούνται νομικού ερείσματος και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη νέα συνάντηση των δύο υπουργών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί κάποια σχετική συνάντηση.

Κληθείσα να σχολιάσει δημοσιεύματα περί πιθανής επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ελλάδα πριν από τη μετάβασή του στην Τουρκία, η κ. Ζωχιού ανέφερε ότι «δεν υπάρχει καμία σχετική διευθέτηση ή προγραμματισμός».

Η έκθεση της ΕΕ για Τουρκία και τα 12 ναυτικά μίλια

Αναφερόμενη στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών εκτίμησε ότι το κείμενο αποτυπώνει με ορθό τρόπο την υφιστάμενη κατάσταση στη γειτονική χώρα.

Σε ό,τι αφορά στο δικαίωμα επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, υπογράμμισε ότι πρόκειται για αποκλειστικό κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο η χώρα θα ασκήσει στον χρόνο που η ίδια θα επιλέξει.

Τέλος, σχολιάζοντας πρόσφατη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, περί αναζήτησης ισορροπίας στις σχέσεις της Ένωσης με την Τουρκία, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ σημείωσε ότι και η Ελλάδα επιθυμεί «απόλυτη σταθερότητα και ηρεμία» στην περιοχή.

Έσπευσε, ωστόσο, να προσθέσει με νόημα ότι μέρος αυτής της ισορροπίας δεν μπορεί να είναι η απειλή πολέμου κατά κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναφέροντας εμμέσως το ζήτημα του τουρκικού casus belli απέναντι στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

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