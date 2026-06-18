Η πολωνική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ως «ύποπτο ότι συμμετείχε στο φόνο», τη Δευτέρα στην ανατολική Πολωνία, ενός εξόριστου Ρώσου σκιτσογράφου, γνωστού για τα σκίτσα του που γελοιοποιούσαν τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε σήμερα ο πολωνός πρωθυπουργός.

Ο εν λόγω ύποπτος «χρησιμοποιεί γεωργιανό διαβατήριο. Οι υπηρεσίες καταβάλλουν προσπάθειες για να ταυτοποιήσουν αυτόν που παρήγγειλε» το φόνο του 44χρονου σκιτσογράφου, έγραψε ο Ντόναλντ Τουσκ στο Χ.

Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW! Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. — Donald Tusk (@donaldtusk) June 18, 2026

Ο 44χρονος ρώσος σκιτσογράφος Ρόμπερτ Κουζόφκοφ, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Σεμιόν Σκρεπέτσκι, σκοτώθηκε το πρωί της Δευτέρας μέσα στο δρόμο από έναν άνδρα, ο οποίος πυροβόλησε τρεις φορές με πιστόλι.

Όταν ο καλλιτέχνης έπεσε, ο δράστης τον πλησίασε και τον πυροβόλησε δύο φορές εξ επαφής.

Χθες, Τετάρτη, ο Τουσκ δήλωσε πως όλα δείχνουν πως πρόκειται «για μια πολιτική δολοφονία».

«Αν παραγγέλθηκε από τη Ρωσία, τότε είναι κι αυτό επίσης ένα πολύ σοβαρό θέμα με διεθνή διάσταση», πρόσθεσε ο Τουσκ.

Ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι έγινε γνωστός με τις μερικές φορές προκλητικές καρικατούρες του με στόχο ρωσικές πολιτικές προσωπικότητες πρώτης γραμμής. Τα σκίτσα του μπορεί να στόχευαν τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον σοβιετικό ηγέτη Ιωσήφ Στάλιν, τον αντιπολιτευόμενο Αλεξέι Ναβάλνι ή ακόμα τον τσετσένο αρχηγό Ραμζάν Καντίροφ.

Ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι εγκαταστάσθηκε στην Πολωνία το 2021, εκφράζοντας φόβους ότι στη Ρωσία θα μπορούσε να υποστεί πολιτικές διώξεις.

Στην εξορία είχε διατηρήσει την εικονοκλαστική στάση του, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις της ρωσικής αντιπολίτευσης, την οποία παράλληλα επέκρινε ανοιχτά.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο σκιτσογράφος είχε επίσης επανειλημμένα επικρίνει ζωηρά την ουκρανική κυβέρνηση. Μετά τις επικρίσεις αυτές, ο αμφιλεγόμενος ουκρανικός ιστότοπος Myrotvorets είχε δημοσιοποιήσει την προσωπική διεύθυνσή του.

Πρόσωπα που αντιπολιτεύονται τη ρωσική εξουσία έχουν πέσει θύματα στο εξωτερικό σωματικών επιθέσεων ή επιθέσεων με δηλητήριο, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο πρώην πράκτορας της FSB Αλεξάντρ Λιτβινένκο έχασε τη ζωή του το 2006 δηλητηριασμένος με πολώνιο, ενώ ο ρώσος πρώην διπλός πράκτορας Σεργκέι Σκριπάλ και η κόρη του, η Γιούλια, επέζησαν το 2018 δηλητηρίασης με Νόβιτσοκ, η οποία στοίχισε εξάλλου τη ζωή σε μια Βρετανίδα.

Η Μόσχα ανέκαθεν διαψεύδει οποιαδήποτε ανάμιξη στις επιθέσεις αυτές.

Πηγή: skai.gr

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