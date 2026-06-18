Ομόφωνα αθώοι 11 για υπόθεση απιστίας στην «Εγνατία Οδός ΑΕ»

Με ομόφωνη απόφασή του, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε και τους 11 κατηγορούμενους που παραπέμφθηκαν σε δίκη για απιστία, με φερόμενη ζημία ύψους 12,5 εκατ. ευρώ εις βάρος της «Εγνατία Οδός ΑΕ», σχετικά με την κατασκευή τμήματος του κάθετου άξονα «Θεσσαλονίκης - Σερρών - Προμαχώνα» τού ομώνυμου αυτοκινητόδρομου.

Στο εδώλιο βρέθηκαν διοικητικά στελέχη της «Εγνατίας Οδός ΑΕ» κατά την περίοδο 2006-2009, επιβλέποντες μηχανικοί του έργου και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας. Η εις βάρος τους αποδιδόμενη πράξη -κατά το κατηγορητήριο- αφορούσε το διάστημα από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2009 και συνδεόταν με εργασίες κατασκευής ανισόπεδων κόμβων στο τμήμα του Στρυμωνικού, στο νομών Σερρών (κόμβοι Λευκώνα και Χριστού).

Στο επίκεντρο της δίκης βρέθηκε το ζήτημα των λεγόμενων «ετεροπιστοποιήσεων», δηλαδή η πιστοποίηση και πληρωμή εργασιών από διαφορετικούς κωδικούς του έργου σε σχέση με εκείνους στους οποίους είχαν ενταχθεί.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα υποστήριξαν ότι οι ενέργειές τους ήταν απολύτως εμφανείς, καταγεγραμμένες και ουδέποτε έγιναν εν κρυπτώ.

Σύμφωνα με τους ίδιους, όλες οι εργασίες είχαν εκτελεστεί, καταμετρηθεί και επιμετρηθεί, εξηγώντας ότι η πρακτική που ακολουθήθηκε εξυπηρετούσε επείγουσες ανάγκες με γνώμονα την πρόοδο του έργου.

Το δικαστήριο δέχθηκε ότι οι εργασίες πράγματι είχαν πραγματοποιηθεί και ότι δεν προέκυψε πρόθεση πρόκλησης ζημιάς στην εταιρεία. Για τον λόγο αυτό, οι δικαστές έκριναν ότι δεν αποδείχθηκε ο απαιτούμενος δόλος για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος της απιστίας, οδηγώντας στην αθώωση όλων των κατηγορουμένων, με ανάλογη εισαγγελική πρόταση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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