Ζαχαράκη: Χτίζουμε την Ελλάδα ως περιφερειακό και διεθνή ακαδημαϊκό κόμβο

Οι δράσεις του υπουργείου Παιδείας για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και τη διευκόλυνση της διεθνοποίησης των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων, καθώς και τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης για την υποστήριξη αυτών, βρέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης που διοργάνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού χθες, το απόγευμα της Τετάρτης, στην Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου.

Την εκδήλωση, με τίτλο «Διεθνοποίηση και Εξωστρέφεια - Η Ελλάδα ως Ακαδημαϊκός Κόμβος», άνοιξε η υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία έθεσε στο επίκεντρο της πολιτικής του υπουργείου Παιδείας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το να καταστεί η χώρα αρχικά περιφερειακός και εν συνεχεία διεθνής ακαδημαϊκός κόμβος.

«Η Ελλάδα μπορεί πράγματι να αποτελέσει έναν εκπαιδευτικό προορισμό, ο οποίος μπορεί πράγματι να προσελκύσει ξένους αλλά και να κρατήσει στην Ελλάδα Ελληνίδες και Έλληνες φοιτητές», είπε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός παρουσίασε τη στρατηγική για το «πανεπιστήμιο του μέλλοντος» τονίζοντας ότι στόχος είναι «ένα δημόσιο πανεπιστήμιο πιο ανοιχτό, πιο εξωστρεφές, πιο ανταγωνιστικό, πιο διεθνές, που στέκεται ισότιμα στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό κλάδο, προσελκύει φοιτητές και φοιτήτριες από όλο τον κόσμο και συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Ελλάδας».

«Χτίζουμε την Ελλάδα ως περιφερειακό και διεθνή ακαδημαϊκό κόμβο», είπε χαρακτηριστικά.

Επισημαίνοντας ότι η διεθνοποίηση είναι ο τρόπος με τον οποίο αναβαθμίζεται το ελληνικό πανεπιστήμιο, μεταξύ άλλων μέσω των συνεργασιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού, της προσέλκυσης ερευνητών και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά δίκτυα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Ζαχαράκη στο ακαδημαϊκό προσωπικό της Ελλάδας, καθώς, όπως είπε, είναι εκείνο που «δόμησε την απαραίτητη μαγιά για να μπορούμε σήμερα να μιλάμε για τις ευρωπαϊκές συμμαχίες πανεπιστημίων, για τις νέες ακαδημαϊκές και ερευνητικές υπηρεσίες και για τη διεθνοποίηση και την αριστεία που προχωρούν μαζί».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η υπουργός Παιδείας, από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν διατεθεί:

-Για τη διεθνοποίηση: 70,1 εκατ. ευρώ (για κοινά μεταπτυχιακά, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες, προσέλκυση διεθνών φοιτητών)

-Για τα Πανεπιστήμια Αριστείας 106,5 εκατ. ευρώ

-Για συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας 88,3 εκατ. ευρώ

-Για ψηφιακές ερευνητικές υποδομές 19,2 εκατ. ευρώ

-Για το Ψηφιακό Φοιτητολόγιο 13,5 εκατ. ευρώ.

Όπως σημείωσε, το αποτέλεσμα είναι «ισχυρότερα δημόσια πανεπιστήμια, περισσότερη διεθνοποίηση, σύγχρονη έρευνα, ψηφιακός μετασχηματισμός, μεγαλύτερη διεθνής ανταγωνιστικότητα».

Η κ. Ζαχαράκη έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη φοιτητική μέριμνα, σημειώνοντας ότι έχουν δοθεί 737,5 εκατ. ευρώ για 8.600 νέες κλίνες (μέσω ΣΔΙΤ) και 224 εκατ. ευρώ για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση 17 κτιρίων φοιτητικών εστιών (μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου).

Κ. Χατζηδάκης: Θα υπάρξουν προγράμματα αντίστοιχα του Ταμείου Ανάκαμψης

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος χαρακτήρισε τις χρηματοδοτήσεις που προήλθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης «επένδυση στην κοινωνία και στο μέλλον του τόπου».

Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι, αν και «τυπικά μιλώντας, δεν θα υπάρξει άλλο Ταμείο Ανάκαμψης», «θα υπάρξουν προγράμματα παρόμοια και αντίστοιχου προϋπολογισμού με τα προγράμματα που είχαμε σε αυτή τη φάση».

«Όλα τα εργαλεία που είχαμε σε επιδοτήσεις, σε grants, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Ανάκαμψης, ήταν 57,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Συν τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Με βάση τη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το τελευταίο negotiation box της Κυπριακής Προεδρίας, στην Ελλάδα, με βάση τα σημερινά δεδομένα αντιστοιχούν 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ», είπε και πρόσθεσε ότι θα υπάρχει ένα πακέτο δανείων» και ότι όσον αφορά στην Παιδεία, θα υπάρχουν διαθέσιμα 420 δισεκατομμύρια ευρώ για το ευρωπαϊκό Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ, για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης μέσω της καινοτομίας.

«Με πληθυσμιακά κριτήρια, θα μπορούσαν να αντιστοιχούν στην Ελλάδα 8 με 10 δισ. ευρώ σε δράσεις που θα ανεβάσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, μέσω συνεργασίας των επιχειρήσεων με τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα», συμπλήρωσε ο κ. Χατζηδάκης και κατέληξε ότι η τριτοβάθμια γίνεται ξεκάθαρα σε όλη την Ευρώπη μοχλός ανάπτυξης και θα πρέπει τα ελληνικά πανεπιστήμια να αποτελέσουν κι εκείνα μοχλούς τοπικής και εθνικής ανάπτυξης.

Αδ. Γεωργιάδης: Να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε πρότυπο

Το «παρών» την εκδήλωση έδωσε και ο υπουργός Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στον στόχο της κυβέρνησης, η ιατρική και ιδιαίτερα οι ιατρικές σχολές όχι μόνο να ακολουθήσουν, αλλά και να οδηγήσουν τις εξελίξεις στο νέο περιβάλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε την προσαρμογή και μετεξέλιξη της ιατρικής «πρόκληση του μέλλοντος» και εκτίμησε ότι «η υγεία είναι ο χώρος τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει περισσότερο από κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα».

Όπως είπε, μέσα από την «αξιοποίηση των νέων εργαλείων, της εμπειρίας που μας παρέχουν, των δεδομένων που συλλέγουμε, σε μία προσπάθεια ενσωμάτωσης στην εκπαιδευτική μας διαδικασία», στόχος είναι «να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε έναν χώρο που λόγω αυτής, της δικής μας, αναβάθμισης θα καταστεί ένα εργαστήριο-πρότυπο για άλλες χώρες».

Ειδικότερα για τις ιατρικές σχολές, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι έχουν δοθεί πολλές θέσεις για μέλη ΔΕΠ, με σκοπό «να συνεχίσουν αυτό που κάνουν τώρα με επιτυχία, να ανταγωνίζονται τις σχολές του εξωτερικού στα ίσα και να έχουν τον χώρο σε επίπεδο μελών ΔΕΠ να μετασχηματιστούν στη σύγχρονη τεχνολογία».

Κ. Γκιλφόϊλ: Η Ελλάδα, προορισμός αριστείας

Την αισιοδοξία της για το μέλλον των συνεργασιών της Ελλάδας και των ΗΠΑ στον τομέα της Εκπαίδευσης εξέφρασε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. «Βλέπω μία γενιά Αμερικανών και Ελλήνων φοιτητών που έχει φιλοδοξίες, ανοικτό μυαλό, που είναι γνώστες της τεχνολογίας, και στοχεύουν να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στον κόσμο. Ας συνεχίσουμε να δημιουργούμε συνεργασίες, ας συνεχίσουμε να επενδύσουμε στον ταλέντο, ας συνεχίσουμε να δημιουργούμε ευκαιρίες», είπε χαρακτηριστικά.

Η κ. Γκιλφόιλ ανέφερε ότι για τους φοιτητές των ΗΠΑ η Ελλάδα «δεν είναι μόνο η γενέτειρα της δημοκρατίας και του δυτικού πολιτισμού, αλλά και ένας σύγχρονος προορισμός, με ακαδημαϊκή αριστεία και ευκαιρίες», καθώς η χώρα αποτελεί τον 8ο σε σειρά προτίμησης προορισμό των φοιτητών των ΗΠΑ.

«Η χώρα που καθόρισε την εκπαίδευση του δυτικού πολιτισμού αρχίζει να βρίσκει τη θέση της ξανά ως διεθνής ηγέτης, ένα κέντρο κέντρο εκπαίδευσης και καινοτομίας, και ακαδημαϊκών ανταλλαγών», τόνισε.

Ν. Παπαϊωάννου: Να διαμορφώσουμε τις διαδικασίες μάθησης με ΤΝ

Στις νέες συνθήκες μάθησης που διαμορφώνονται με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου. Αναλυτικότερα, αναφέρθηκε στα σημεία που έχει καθορίσει ο ΟΟΣΑ, προκειμένου οι εφαρμογές της ΤΝ να αποτελέσουν εφόδια για ένα βιώσιμο μέλλον.

Ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε ότι μελλοντικά η επίδοση των φοιτητών δεν θα ταυτίζεται με τη μάθηση, καθώς η επιτυχής ολοκλήρωση εργασίας με την ΤΝ δεν θα θεωρείται μάθηση. Υπογράμμισε την ανάγκη σκόπιμης και στοχευμένης χρήσης της ΤΝ και την ενδυνάμωση των αποκλειστικά ανθρώπινων δυνατοτήτων, όπως η κριτική σκέψη. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο εκπαιδευτικός θα έχει ρόλο οδηγού και όχι φορέα της γνώσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε την ανάγκη να συνδιαμορφωθεί, μαζί με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας η διαδικασία μάθησης. «Θα πρέπει να συνδιαμορφώσουμε μαζί με τις μεγάλες εταιρείες, πέραν της εκπαίδευσης του προσωπικού, τις διαδικασίες μάθησης και μαθημάτων, αφού δώσουν και τα πανεπιστήμια τα δεδομένα, ώστε να υπάρχει συγκεκριμένη δομή».

Στο πάνελ συμμετείχαν και ο Γιάννης Μαστρογεωργίου, ειδικός γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, η Αναστασία Ανδρίτσου, διευθύντρια του Βρετανικού Συμβουλίου (British Counsil) Ελλάδας και Κύπρου, η Πέγκυ Αντωνάκου, περιφερειακή γενική διευθύντρια ΝΑ Ευρώπης της Google κι η 'Αννα Μπατιστάτου, πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Ζοάο Μπρέντα, εκ μέρους του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, ο Νίκος Αρκαδόπουλος, πρόεδρος της Ιατρικής του ΕΚΠΑ, η Χρυσή Λασπίδου, αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Βασίλης Βασιλείου, από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του πανεπιστημίου Υale, μίλησαν για τις δυνατότητες της Ελλάδας να καταστεί παγκόσμιος εκπαιδευτικός κόμβος στον τομέα της Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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