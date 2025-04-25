Σήμερα, 25 Απριλίου οριστικοποιούνται αυτόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων οι προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους υπόχρεους.

Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των προσυμπληρωμένων στοιχείων.

Σε περίπτωση που διαπιστώσουν ανακρίβειες ή ελλείψεις, μπορούν να προχωρήσουν στη διόρθωση ή συμπλήρωσή τους, ως εξής:

έως 24/4: υποβολή αρχικής δήλωσης

από 25/4 έως 15/7: υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, χωρίς κυρώσεις (επέχει θέση αρχικής δήλωσης).

Εφόσον ο φόρος που θα προκύψει εξοφληθεί έως τις 31/7, όλοι οι φορολογούμενοι δικαιούνται τις ακόλουθες εκπτώσεις:

4% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως 30/4

3% για δηλώσεις που υποβάλλονται από 1/5 έως 16/6

2% για δηλώσεις που υποβάλλονται από 17/6 έως 15/7

Ειδικά για τους φορολογούμενους που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, η έκπτωση 2% ισχύει για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 17/6 έως και 31/7.

Επισημαίνεται ότι για να εφαρμοστούν οι παραπάνω εκπτώσεις, η εξόφληση του φόρου μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε τμηματικά, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι και τις τι31/7.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 - 17:00.

