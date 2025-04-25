Από τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2025 τίθεται σε λειτουργία η νέα δομή διενέργειας Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ στο Γαλάτσι, επί της Λ. Βεΐκου 139 (Τ.Κ. 11146), με βάση την υπ. αριθμ. 140495/2025 απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ (ΦΕΚ 500/11-02-2025).

Στη νέα δομή θα πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις των ΚΕΠΑ Υγειονομικών Επιτροπών για πολίτες που ανήκουν στις εξής Τοπικές Διευθύνσεις:

Δ΄ Βόρειου Τομέα Αθήνας (Μαρούσι)

ΣΤ΄ Κεντρικού Τομέα Αθήνας (Νέα Φιλαδέλφεια)

Δ΄ Κεντρικού Τομέα Αθήνας (Πατησίων)

Οι εξεταζόμενοι θα ειδοποιούνται με γραπτό μήνυμα (SMS) για την ημερομηνία και ώρα προσέλευσής τους.

Η λειτουργία της νέας δομής εξυπηρέτησης στα Ολυμπιακά Ακίνητα στο Γαλάτσι εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό αναβάθμισης των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), ο οποίος περιλαμβάνει και τη δημιουργία δεύτερης κεντρικής δομής στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας.

Ο νέος χώρος εξυπηρέτησης λειτουργεί σε έναν σύγχρονο και άνετο χώρο, με εύκολη πρόσβαση και διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, εξασφαλίζοντας αναβαθμισμένες συνθήκες εξυπηρέτησης για τα άτομα με αναπηρία και τους συνοδούς τους.

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έμφαση στη διευκόλυνση των πολιτών, τη σημαντική μείωση των χρόνων αναμονής, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας και του αδιάβλητου της διαδικασίας πιστοποίησης.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι στη διαμόρφωση ενός συστήματος πιστοποίησης αναπηρίας που σέβεται τον πολίτη, ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και λειτουργεί με επίκεντρο την αξιοπρέπεια και την ισότιμη μεταχείριση, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η συνολική αναβάθμιση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, με στόχο να βελτιώσουμε έτι περαιτέρω την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας. Η έναρξη λειτουργίας του νέου σημείου ΚΕ.Π.Α. στο Γαλάτσι και η προσεχής λειτουργία της νέας δομής στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, είναι μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση, μειώνοντας τις αναμονές, ενισχύοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η Πολιτεία στέκεται δίπλα στα άτομα με αναπηρία. Συνεχίζουμε με συνέπεια να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών».

Ο διοικητής του ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης δήλωσε: «Η λειτουργία του νέου σημείου εξυπηρέτησης των ΚΕΠΑ, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, με σύγχρονες, προσβάσιμες και λειτουργικές εγκαταστάσεις, αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας με αναπηρία. Παράλληλα, υλοποιεί τη δέσμευσή μας για γρήγορη, αξιοπρεπή και ανθρώπινη εξυπηρέτησή τους. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο όραμα για έναν δημόσιο τομέα πιο αποτελεσματικό και σύγχρονο, που κοιτάζει μπροστά, επενδύει στις ανάγκες των πολιτών και διαμορφώνει σταθερά τις συνθήκες για ένα μέλλον με ισότιμη πρόσβαση για όλους».



