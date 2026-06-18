Η Qantas Airways σχεδιάζει να ξεκινήσει την επόμενη χρονιά τη μεγαλύτερη σε διάρκεια απευθείας πτήση στον κόσμο, μια σύνδεση έως και 22 ωρών χωρίς ενδιάμεσο σταθμό μεταξύ Λονδίνου και Σίδνεϊ.

Η αεροπορική εταιρεία με έδρα το Σίδνεϊ αποκάλυψε την Πέμπτη το πρώτο από τα ειδικά τροποποιημένα αεροσκάφη της, τύπου Airbus A350-1000, τα οποία θα πραγματοποιούν τακτικά το ταξίδι των 17.015 χιλιομέτρων από τον Οκτώβριο του επόμενου έτους. Οι πτήσεις μεταξύ των δύο πόλεων, που βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές του πλανήτη, αναμένεται να διαρκούν από 19 έως 22 ώρες.

Η τρέχουσα μεγαλύτερη σε διάρκεια προγραμματισμένη απευθείας πτήση στον κόσμο είναι το δρομολόγιο της Singapore Airlines μεταξύ της έδρας της (τη χώρα-πόλη της Σινγκαπούρης) και της Νέας Υόρκης. Η απόσταση των 15.349 χιλιομέτρων καλύπτεται σε λιγότερο από 19 ώρες.

Μια σημαντική διαφορά στην άνεση των επιβατών μεταξύ των δύο εταιρειών είναι ότι η πτήση SQ24 της Singapore Airlines δεν διαθέτει θέσεις οικονομικής κατηγορίας.

Ενώ ένα τυπικό Airbus A350-1000 μπορεί να μεταφέρει έως και 480 επιβάτες, η ειδικά διαμορφωμένη έκδοση της Qantas (A350-1000ULR) θα μεταφέρει μόνο 238. Από αυτούς, οι 140 θα ταξιδεύουν στην οικονομική θέση -γνωστή στην αεροπορική ορολογία και ως «cattle class»- στις πτήσεις μεταξύ Λονδίνου και Σίδνεϊ.

Η άνεση στην οικονομική θέση και η «Ζώνη Ευεξίας»

Η μεγαλύτερη απόσταση που μπορεί να διανύσει σήμερα ένας επιβάτης οικονομικής θέσης σε απευθείας πτήση παγκοσμίως είναι με την Qantas, μεταξύ Λονδίνου και Περθ, στη δυτική ακτή της Αυστραλίας. Πρόκειται για μια απόσταση 14.499 χιλιομέτρων που διαρκεί 16 με 18 ώρες. Το Σίδνεϊ βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας.

Η Σάρον Πίτερσεν, διευθύνουσα σύμβουλος του AirlineRatings -ενός ιστότοπου με έδρα την Αυστραλία που αξιολογεί τις αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως για τις υπηρεσίες και την ασφάλειά τους- δήλωσε ότι οι οικονομικές θέσεις της Qantas στο δρομολόγιο Λονδίνο-Σίδνεϊ θα έχουν περισσότερο χώρο για τα πόδια σε σύγκριση με τις περισσότερες εταιρείες μεγάλων αποστάσεων.

Οι επιβάτες της οικονομικής θέσης θα έχουν επίσης πρόσβαση σε μια λεγόμενη «Ζώνη Ευεξίας» (Wellbeing Zone) ανάμεσα στην οικονομική και την premium οικονομική θέση, όπου θα μπορούν να τεντωθούν, καθώς και να προμηθευτούν ποτά και σνακ.

Κόστος και στρατηγική κέρδους

Η Qantas ανέφερε ότι οι επιβάτες θα πληρώσουν ακριβότερα για τις απευθείας πτήσεις, όταν τα εισιτήρια βγουν προς πώληση τον Φεβρουάριο, σε σύγκριση με τις πτήσεις που κάνουν στάση στη Σινγκαπούρη. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι απευθείας πτήσεις θα εξοικονομούν έως και τέσσερις ώρες χρόνου ταξιδιού.

Η Πίτερσεν σημείωσε ότι η απευθείας πτήση στη business class αποτελεί εξαιρετική επιλογή για τους επιβάτες, καθώς θα μπορούν να κοιμηθούν ακόμα και οκτώ ώρες χωρίς τη διακοπή της αποβίβασης στη Σινγκαπούρη.

Ωστόσο, η ίδια θα προτιμούσε να σπάσει το ταξίδι στα δύο παρά να πετάξει 22 ώρες στην οικονομική θέση.

«Ο λόγος είναι ότι οι 22 ώρες φαντάζουν πραγματικά αποθαρρυντικές. Αν καθίσεις δίπλα σε κάποιον που μυρίζει, που ίσως είναι άρρωστος και βήχει, ή αν υπάρχει ένα μωρό δίπλα σου που δυσκολεύεται στην πτήση, ή ένας εύσωμος επιβάτης που χρειάζεται στην πραγματικότητα δύο θέσεις», δήλωσε η Πίτερσεν.

Θεωρεί ότι δύο συντομότερες πτήσεις είναι μια ασφαλέστερη επιλογή για την οικονομική θέση. «Αν κάτι πάει στραβά στην πρώτη πτήση, μπορεί να είσαι εντάξει στην επόμενη. Κάνεις ένα διάλειμμα», εξήγησε.

Η Πίτερσεν συμπλήρωσε ότι η διαμόρφωση με λιγότερους επιβάτες στο A350-1000ULR της Qantas έγινε τόσο για την ενίσχυση της άνεσης όσο και για να αντισταθμιστεί το βάρος από μια επιπλέον δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας 20.000 λίτρων.

Τέτοιες πτήσεις μεγάλων αποστάσεων βασίζονται στους επιβάτες των ακριβών θέσεων (premium) για να αποφέρουν κέρδος, πρόσθεσε η ίδια.

«Επειδή η πτήση είναι τόσο μεγάλη, δεν μπορούν να βασιστούν στη μεταφορά εμπορευμάτων (cargo) λόγω του βάρους. Επομένως, πρόκειται για ένα αεροσκάφος που δίνει βάρος στους επιβάτες, και μάλιστα στους επιβάτες της premium θέσης, προκειμένου να βγει το περιθώριο κέρδους», δήλωσε η Πίτερσεν.

Η Qantas ανακοίνωσε ότι μόλις εδραιωθεί το απευθείας δρομολόγιο Σίδνεϊ-Λονδίνο, η επόμενη απευθείας πτήση υπερ-μεγάλης απόστασης θα είναι το Σίδνεϊ-Νέα Υόρκη, μια ελαφρώς μικρότερη απόσταση 16.013 χιλιομέτρων.

Πηγή: skai.gr

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