«Αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα είναι αυτό που θέλουμε να δούμε παντού» σημείωσε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα σχετικά με τη δημοσιονομική εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας.

Η κ. Γκεοργκίεβα συναντήθηκε με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη στο πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον. Όπως επισήμανε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, η Ελλάδα έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, καθώς καταγράφει ορισμένες από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα είναι αυτό που θέλουμε να δούμε παντού. Η ανάπτυξη είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο στην ΕΕ. Από ελλείμματα πριν από μερικά χρόνια, τώρα έχουμε πλεόνασμα, και πολύ σημαντικό, η χώρα προχωρά με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που την καθιστούν πιο ανταγωνιστική σε έναν κόσμο συχνότερων σοκ» τόνισε.

Συνεχίζοντας, η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ αναφέρθηκε στη «δύναμη της ψηφιοποίησης», λέγοντας ότι η χώρα μας αξιοποιεί αυτή τη δύναμη προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικές και χαμηλού κόστους δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν με διαφάνεια και εξαλείφουν τους κινδύνους διαφθοράς.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στάθηκε στο γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον συγκεντρώνει τους επαίνους των αξιωματούχων του Ταμείου, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα χρόνια της οικονομικής κρίσης όπου η χώρα μας βρισκόταν στο επίκεντρο των Συνόδων του ΔΝΤ ως αρνητικό παράδειγμα.

«Βρισκόμαστε στην έδρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μαζί με τη Γενική Διευθύντρια, την κ. Γκεοργκίεβα, δεκαπέντε χρόνια μετά την έναρξη μιας πρωτοφανούς περιπέτειας για τους Έλληνες. Η χώρα έχει πλέον ξεπεράσει μια γκρίζα δεκαετία. Έχει επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, σε εξωστρέφεια, με σκληρή δουλειά, με υπευθυνότητα, με μεταρρυθμίσεις, βγήκαμε από το περιθώριο και καταφέραμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη επενδυτών και αγορών. Οι αξιωματούχοι του ΔΝΤ πλέον μιλούν με κολακευτικά λόγια για την Ελλάδα. Λίγα χρόνια πριν τα λόγια δεν ήταν τα ίδια. Εδώ βρίσκομαι, εκπροσωπώντας μια περήφανη χώρα, εκπροσωπώντας τους πολίτες της, οι οποίοι τα κατάφεραν» σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Τέλος, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα μπορεί πλέον να ατενίζει το μέλλον πολύ περισσότερο αισιόδοξα, αναγνωρίζοντας, όμως, ότι χρειάζονται να γίνουν ακόμα σημαντικά βήματα προκειμένου να στηριχθούν οι πολίτες, να κερδηθούν ευκαιρίες και να εκσυγχρονιστούν δομές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

