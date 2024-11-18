Επιδοτήσεις σε άνεργους για να ανοίξουν την επιχείρηση τους

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ένα πρόγραμμα που έχει διπλό στόχο – και να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και να διευκολύνει την επιστροφή των ανέργων στην αγορά εργασίας – ετοιμάζεται να τρέξει η ΔΥΠΑ το επόμενο δεκαπενθήμερο όπως αποκάλυψε μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Μέσω της σχετικής πλατφόρμας που εκτός απροόπτου θα ανοίξει έως το τέλος του μήνα, θα επιδοτούνται με 17.000€ άνεργοι προκειμένου να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση χωρίς περιορισμούς στο αντικείμενο αυτής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες θα ωφεληθούν έως και 5.800 άνεργοι ηλικίας 30 έως 59 ετών οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν τα επιχειρηματικά τους βήματα.

Όλες οι αναφορές κάνουν λόγο για μια πολύ απλή διαδικασία υποβολής αίτησης η οποία όμως υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύεται από ένα επιχειρηματικό πλάνο προκειμένου να διασφαλιστεί – όσο αυτό είναι δυνατό – ότι οι πόροι που προέρχονται από τα ευρωπαϊκά ταμεία δεν θα πάνε «στον βρόντο». Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι περίπου 100εκατ€.

Τα χρήματα θα δοθούν σε δόσεις :

- Η πρώτη των 5.000€ μετά την αποδοχή της αίτησης και της έναρξης της επιχείρησης για τα πρώτα έξοδα

- Η δεύτερη των 6.000€ μετά το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας

- Η τρίτη των 6.000€ με την συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι υποψήφιοι επιχειρηματίες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων της ΔΥΠΑ και πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εξατομικευμένη προσέγγιση και να έχει συντάξει το Ατομικό ψηφιακό σχέδιο δράσης που αποτελούν μια υποστηρικτική διαδικασία που εφαρμόζει η ΔΥΠΑ για τη σύνδεση προσφοράς και ζήτησης εργασίας και ούτως ή άλλως αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε προγράμματα ενεργών πολιτικών απασχόλησης.

Εκτός από την χρηματοδότηση, προωθούνται ενέργειες και για τη διευκόλυνση του επιχειρείν. Σε αυτήν την κατεύθυνση αναμένεται να λειτουργήσει η νέα πλατφόρμα Open Business που αναμένεται να λειτουργήσει το αργότερο στις αρχές Ιανουαρίου ανάλογα με το πόσο γρήγορα θα τρέξει ο σχεδιασμός του υπουργείου ανάπτυξης.

Η Open Business θα έρθει να αντικαταστήσει τη υφιστάμενη από το 2017 πλατφόρμα Notify Business και όταν θα λειτουργήσει θα μπορεί να αδειοδοτεί 57 κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν 2.670 ΚΑΔ περίπου.

Η Open Business είναι το εξελιγμένο αδερφάκι της υφιστάμενης πλατφόρμας υπό την έννοια ότι θα μπορεί να αδειοδοτεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οικονομικές δραστηριότητες –π.χ. κοινωνική μέριμνα – που απαιτούν εκ των προτέρων έγκριση κι όχι απλά ενημερωση/γνωστοποίηση. Όλα τα βήματα της αίτησης, της υποβολής των δικαιολογητικών και της επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές γίνεται πλέον ψηφιακά με ανυπολόγιστη εξοικονόμηση πόρων και χρόνου για τους επιχειρηματίες. Μάλιστα τα δικαιολογητικά θα είναι εύκολα προσβάσιμα από όποιον τα έχει ανάγκη.

Για κάθε επιχείρηση θα δημιουργείται ένα ξεχωριστό ψηφιακό προφίλ/μια ψηφιακή μερίδα στην οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι δημόσιοι φορείς (δήμοι, περιφέρειες, υπουργεία, Αστυνομία, Λιμενικό, Πυροσβεστική) και θα μπορούν έτσι να διαπιστώνουν την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης και να ενημερώνονται για το ιστορικό των ενεργειών (γνωστοποιήσεις/εγκρίσεις, τροποποιήσεις, αποφάσεις διοίκησης, αποτελέσματα ελέγχων, κυρώσεις). Θα μπορούν μάλιστα να ενημερώνονται αυτόματα για κάθε μεταβολή που επέρχεται στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην αδειοδοτική ή εποπτική – ελεγκτική αρμοδιότητά τους.

Η πρόσβαση θα γίνεται με τη σάρωση ενός QR Code o οποίος θα είναι μοναδικός για κάθε επιχείρηση και θα αντιστοιχεί στην τρέχουσα κατάσταση της.

Η νέα πλατφόρμα θα είναι συνδεδεμένη μεταξύ άλλων με το Taxisnet, το ΓΕΜΗ, τη Διαύγεια, το e-Παράβολο και με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (Ε-ΜΗΤΕ).

Και φυσικά υπάρχει δυνατότητα ακόμη πιο ενισχυμένης διασύνδεσης εφόσον χρειαστεί. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να διασυνδεθεί και με άλλα ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήματα στο μέλλον.

