Είδη τεχνολογίας και ηλεκτρικές συσκευές βρίσκονται για μια ακόμη χρονιά ψηλά στις λίστες των καταναλωτών με τις αγορές της Black Friday (29/11) και της Cyber Monday (2/12).

Καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα οι μεγάλες αλυσίδες τεχνολογίας, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών πρωτοστατούν στις προωθητικές δράσεις προσφέροντας στους καταναλωτές μεγάλη ποικιλία προϊόντων, μοναδικές προσφορές που θα ικανοποιήσουν κάθε ανάγκη και ευέλικτες λύσεις πληρωμής.

Οι διαφημιστικές καμπάνιες έχουν ήδη ξεκινήσει ενώ συνεχής είναι η ενημέρωση των πελατών-καταναλωτών μέσω newsletter για τις δελεαστικές προσφορές και τις ευκαιρίες αγορών. Την ίδια ώρα, οι μεγάλοι παίκτες του λιανεμπορίου έχοντας ενισχύσει το δυναμικό τους τόσο σε επίπεδο σημείων πωλήσεων όσο και εμπορικών συμφωνιών για την περαιτέρω διεύρυνση του προϊόντικού χαρτοφυλακίου τους, διεκδικούν μεγαλύτερα μερίδια από την αγορά.

Σημειώνεται ότι συνολικά ο κλάδος των ειδών τεχνολογίας και ηλεκτρικών συσκευών (Tech&Durables) ενώ παραμένει μια αγορά της τάξης των 2,1 δισ. ευρώ και βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 ετών, κινείται αρνητικά το εννεάμηνο του 2024 τόσο σε αξία (στο -6,1%) όσο και σε τεμαχιακές πωλήσεις (-1,9%).

Σύμφωνα με αναλυτές της NielsenIQ, καθοριστική για τις τάσεις αυτές είναι η κυβερνητική δράση «Αλλάζω Συσκευή», που έλαβε χώρα το 2022 και το 2023, με τις κατηγορίες των μεγάλων λευκών συσκευών (MDA) και του κλιματισμού (Air Conditioning) να έχουν επηρεαστεί καθοριστικά, σημειώνοντας αρνητική πορεία μέσα στο 2024, -19,4% &-26,4% σε αξίες, αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, ο τομέας της τηλεπικοινωνίας, που αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς των T&D στην Ελλάδα (33,4%), παρουσιάζει την πιο θετική ανάπτυξη, στο +7,5% σε αξία, ενώ τον αμέσως πιο μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης παρουσιάζει η μεγάλη κατηγορία των μικρών οικιακών συσκευών (SDA), στο +5,1%.

Καθώς οι μικροσυσκευές εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, φαίνεται ότι αυτές που ξεχωρίζουν και αναπτύσσονται με τους πιο ταχείς ρυθμούς είναι προϊόντα ευκολίας, όπως τα hand sticks vacuum cleaners, προϊόντα που ενδεχομένως έχουν προωθηθεί έντονα μέσα από τα social media, όπως τα hair stylers, ή ακόμη και συσκευές που υποστηρίζουν τον πιο υγιεινό τρόπο μαγειρικής όπως είναι τα air fryers.

Όσον αφορά στο κομμάτι των τιμών, η μέση τιμή για τις κατηγορίες του T&D συνεχίζει την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, επηρεασμένη και από εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι ο πληθωρισμός, το κόστος παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων, αλλά και από μια συνεχιζόμενη τάση του καταναλωτή προς περισσότερα premium προϊόντα.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, το μεγάλο παιχνίδι στην αγορά των Tech&Durables, βρίσκεται και φέτος στους προσεχείς μήνες, καθώς το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην τζίρο των T&D, κυρίως λόγω του Black Friday. Ο Νίκος Καμπάς, Industry Sales Manager της NielsenIQ επισημαίνει: «με βάση τις μετρήσεις των προηγούμενων ετών, η εβδομάδα του Black Friday είναι υπερδιπλάσια σε πωλήσεις σε σχέση με μια μέση εβδομάδα κατά την διάρκεια του έτους, ενώ τα 2 τελευταία χρόνια έχει αυξήσει την σημαντικότητά της. To γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια αφενός παραμένει ιδιαίτερα σημαντική και δημοφιλής για το ελληνικό αγοραστικό κοινό και αφετέρου ότι η διάρκεια των προωθητικών ενεργειών γίνεται όλο και μεγαλύτερη».

Σημαντική θέση στις προωθητικές ενέργειες του Black Friday έχουν, σύμφωνα με τον κ. Καμπά, κυρίως τα premium προϊόντα, όπου οι εκπτωτικές ενέργειες έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην τσέπη του καταναλωτή. «Χαρακτηριστικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια η μέση τιμή των κατηγοριών που πωλούνται κατά την διάρκεια του Black Friday, όπως είναι τα smart phones, οι τηλεοράσεις ή οι σκούπες, είναι υψηλότερη σε σχέση με την μέση τιμή της χρονιάς, γεγονός που ερμηνεύεται λόγω της μεγαλύτερης συμμετοχής στις πωλήσεις premium προϊόντων και μαρκών κατά την διάρκεια του εν λόγω προωθητικού event» αναφέρει ο ίδιος.

Σε ετοιμότητα καταναλωτές και εμπορικοί σύλλογοι

Από την πλευρά τους, οι καταναλωτές έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνα αγοράς με ενισχυμένη ψυχολογία και καταναλωτική διάθεση ενώ στο μικροσκόπιό τους μπαίνουν εφέτος κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις και laptop, όπως συνέβη και πέρυσι. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Public οι Έλληνες καταναλωτές την περυσινή Black Friday «κυνήγησαν» τις προσφορές στα είδη τεχνολογίας. Πρώτες στις προτιμήσεις τους ήταν οι τηλεοράσεις, ακολούθησαν τα smart phones και τα phone accessories. Πέρυσι, οι γυναίκες αποτέλεσαν το 52% του πληθυσμού που ψώνισε, ενώ το 48% ήταν άνδρες.

Η πλειοψηφία των αγοραστών στην περυσινή Black Friday ήταν ηλικίας 45-54 (40,1%), ενώ στις νεότερες ηλικίες, όπως 18-24, το ποσοστό συμμετοχής διαμορφώθηκε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, μόλις στο 6,1%. Οι περισσότερες αγορές πραγματοποιήθηκαν από την Αθήνα ( ποσοστό 63%), ακολούθησε η Θεσσαλονίκη (με 21%), η Πάτρα (με 4%) και τέλος η Κέρκυρα (με 3%). Το 80% των αγορών πραγματοποιήθηκε μέσω κάποιας mobile συσκευής. Παράλληλα, οι αγορές μέσω σταθερού υπολογιστή (desktop) μειώθηκαν στο 17% (από 33% το 2022) ενώ μόλις το 3% των καταναλωτών χρησιμοποίησε κάποια συσκευή tablet για τις αγορές του. Κατά την περυσινή Black Friday, οι καταναλωτές ηλικίας 65+ κατέγραψαν τον υψηλότερο μέσο όρο δαπάνης, με 285 ευρώ ανά αγορά, ενώ ακολούθησαν οι ηλικίες 25-34 με μέση δαπάνη 248 ευρώ. Στον αντίποδα, οι ηλικίες 18-24 πραγματοποίησαν τις χαμηλότερες δαπάνες, με μέσο όρο 132 ευρώ ανά αγορά. Παρότι οι προσφορές και τα ειδικά deals είχαν ξεκινήσει από νωρίς, η κύρια αγοραστική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε την ίδια την ημέρα της Black Friday, επιβεβαιώνοντας πως το κοινό αναμένει τη συγκεκριμένη ημέρα για τις χαμηλότερες τιμές.

Με αφορμή την φετινή Black Friday, που θεωρείται ως η αρχή της περιόδου των χριστουγεννιάτικων αγορών, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης, καλεί τους καταναλωτές που θα κάνουν αγορές τις συγκεκριμένες ημέρες, να στηρίξουν τις ελληνικές μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις. Όπως σημειώνει σε δήλωσή του ο κ. Καφούνης: «Οι μεγάλες προσφορές που θα εμφανιστούν στα καταστήματα είναι αποτέλεσμα σκληρής προετοιμασίας και μεγάλης προσπάθειας, με έναν και μοναδικό στόχο: την ικανοποίηση του καταναλωτή, που η ακρίβεια των τελευταίων ετών, του έχει μειώσει δραματικά το διαθέσιμο εισόδημα».

Επίσης, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι μετά από τροποποίηση της παρ. 1 και 4 άρθρου 16 ν. 4177/2013, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή που ακολουθεί την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 2024 που ακολουθεί την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου που είναι εφέτος η «Black Friday» ενώ στις 2 Δεκεμβρίου, ακολουθεί η Cyber Monday.

'Αρα, όπως σημειώνει ο σύλλογος, σύμφωνα με την πρόσφατη τροπολογία, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν όλες τις Κυριακές του Δεκεμβρίου, εκτός από αυτήν της 8ης Δεκεμβρίου, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από 11:00 έως 18:00 μ.μ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς σημειώνει ότι η αγορά του Πειραιά συμμετέχει στον θεσμό της «Black Friday», την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2024 όπως και της «Cyber Monday» που ακολουθεί, τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου. Ο Σύλλογος καλεί τους καταναλωτές «να επισκεφθούν για τις αγορές τους τα φυσικά ή τα ηλεκτρονικά καταστήματα τoυ Πειραιά για μια μοναδική εμπειρία αγορών. Να εμπιστευθούν τις πειραϊκές εμπορικές επιχειρήσεις, που έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι προσφέρουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, ποιότητας και ευρείας γκάμας προϊόντων και πραγματικές μεγάλες εκπτώσεις και να συνδυάσουν τις αγορές με μοναδικές γευστικές εμπειρίες στα εστιατόρια και τα καφέ της πόλης».

Παράλληλα καλεί τους καταναλωτές «να είναι προσεκτικοί, να έχουν κάνει την αναγκαία έρευνα αγοράς, ώστε να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις και να έχουν μια ασφαλή και ευχάριστη αγοραστική εμπειρία, μιας και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις παραπλανητικών διαφημίσεων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που μπορεί να οδηγήσουν σε λάθος επιλογές».

Επίσης, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι μετά από τροποποίηση της παρ. 1 και 4 άρθρου 16 ν. 4177/2013, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή που ακολουθεί την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 2024 που ακολουθεί την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, με προτεινόμενο ωράριο για τον Πειραιά 11.00 - 4.00 μ.μ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

