Παπαθανάσης: Στις αρχές Ιανουαρίου το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» - Ποιοί θα ωφεληθούν

«Στις αρχές Ιανουαρίου ανοίγει το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» και θα στηρίξει 20.000 συμπολίτες μας» ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Ο κ. Παπαθανάσης διευκρίνισε ότι «κάποιος θα μπορεί να αγοράσει ένα σπίτι με το μισό επιτόκιο, το επιτόκιο θα είναι μειωμένο κατά 50%», τονίζοντας ότι θα δοθούν συνολικά σε δάνεια 2 δισ. ευρώ, με τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια να είναι διευρυμένα». «Θα μπορούν να το λάβουν συμπολίτες μας έως 50 ετών», πρόσθεσε.

Εξήγησε επίσης ότι «μπορεί να λάβει ένα δάνειο έως 190.000 ευρώ ή το 90% της αξίας του ακινήτου. Θα πρέπει να υπάρχει 10% κεφάλαιο, αλλά υπάρχει ένας κόφτης στις 190.000 ευρώ δάνειο».

«Το επιτόκιο θα είναι κάτω από 2%. Το πρόγραμμα θα τρέξει έως ότου εξαντληθούν οι πόροι. Ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό, το περιμένει η αγορά, το περιμένουν οι νέοι που θέλουν να αγοράσουν ένα σπίτι», πρόσθεσε.

Τόνισε επίσης, ότι προς το τέλος Ιανουαρίου αναμένεται να ανοίξει το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω», ύψους 400 εκ. ευρώ. «Δεν έχει εισοδηματικά ή ηλικιακά κριτήρια. Μπορεί κάθε Έλληνας να λάβει άτοκο δάνειο 25.000 ευρώ», είπε ο κ. Παπαθανάσης , εξηγώντας ότι μπορεί να συνδυαστεί και με το πρόγραμμα «Σπίτι μου».

Αναφερόμενος στους ανέργους, επισήμανε ότι η ΔΥΠΑ θα τρέξει ένα νεό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ όπου θα μπορούν να λάβουν «επιδότηση 17.000 ευρώ σε τρεις δόσεις για να ξεκινήσουν όποια επιχείρηση θέλουν. Χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους».

«Έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Φέτος, με τις αυξήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων φτάνουμε τα 14 δις ευρώ και χωρίς να συμπεριλάβουμε τις εκταμιεύσεις του δανειακού σκέλους από το Ταμείο Ανάκαμψης», πρόσθεσε.

Τέλος, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για «πρόγραμμα για υφιστάμενες επιχειρήσεις με εξωστρεφή σχεδιασμό. Θα λαμβάνουν επιδότηση έως 200.000 ευρώ. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε την προανακοίνωση», δήλωσε χαρακτηριστικά».

