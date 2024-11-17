Aegean Baltic Bank: Fit & proper στον Α. Μυστακίδη

Η Aegean Baltic Bank (ABBank), ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία fit & proper του κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συνεπώς εγκρίθηκε από τις αρμόδιες ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές η διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα σε εταιρεία συμφερόντων του κ. Μυστακίδη να αποκτήσει καταστατική πλειοψηφία κι έλεγχο της ABBank.

Η είσοδος του κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη στην ABBank σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής ανάπτυξης και προόδου.

Ο κ. Μυστακίδης εξέφρασε την εμπιστοσύνη του προς το διοικητικό συμβούλιο, τη διοικητική ομάδα και τους εργαζόμενους της ABBank, οι οποίοι πιστεύουν ότι το όραμα και η στρατηγική φιλοσοφία του θα συμβάλουν σημαντικά στην αποστολή της ABBank να παρέχει εξαιρετικές τραπεζικές υπηρεσίες.



Πηγή: skai.gr

