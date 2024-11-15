Επίδομα θέρμανσης: Ξεπερνούν τις 350.000 οι αιτήσεις μέχρι στιγμής

Ξεπερνούν τις 350.000 οι αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης.

Ειδικότερα, έως τις 16:00 είχαν υποβληθεί 89.283 αιτήσεις για επίδομα ηλεκτρισμού και 263.470 για πετρέλαιο θέρμανσης και υπόλοιπα.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε δικαιούχος επιδοτείται για μια μόνο πηγή θέρμανσης και το ύψος του επιδόματος προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού αναφοράς (που είναι διαφορετικό για κάθε είδος με τον ηλεκτρισμό να έχει το υψηλότερο -380- και το πετρέλαιο το χαμηλότερο -300- με τον συντελεστή τρεχουσών καιρικών συνθηκών κάθε περιοχής –που δείχνει πόσο κρύο έχει-. Το ποσό που προκύπτει προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο του δικαιούχου.



Το επίδομα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100€ και μεγαλύτερο των 800€.

Στις περιοχές όμως που ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 1 (λ.χ Κοζάνη, Καλλονή, Σιάτιστα) το ποσό αυξάνεται κατά 25% με ανώτατο όριο τα 1000€.

Στις περιοχές με συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο του 1,2 (λ.χ Βελούχι, Νυμφαίο, Σαμαρίνα) προβλέπεται επιπλέον 25% αύξηση με ανώτατο όριο τα 1000€.

