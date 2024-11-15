Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ «βλάπτει» τις μετοχές των φαρμακευτικών σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Διολισθαίνουν οι μετοχές φαρμακευτικών εταιρειών την Παρασκευή μετά την ανακοίνωση από τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι διορίζει τον Ρόμεπρτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, που έχει διαδώσει στο πρόσφατο παρελθόν ψεύδη αναφορικά με τα εμβόλια, στη θέση του υπουργού Υγείας της χώρας.

Ο αντιεμβολιαστής Κένεντι έχει επικριθεί για ψευδείς ιατρικούς ισχυρισμούς, όπως ότι τα εμβόλια συνδέονται με τον αυτισμό.

Στον απόηχο της ανακοίνωσης του Τραμπ, οι μετοχές της AstraZeneca και της γαλλικής Sanofi σημειώνουν πτώση άνω του 2%.

Παράλληλα, η βρετανική GSK χάνει επίσης πάνω από 4%.

Η Sartorius, σημαντικός προμηθευτής εργαστηριακού εξοπλισμού, σημειώνει πτώση 3,8%.

Η Bavarian Nordic, η οποία παρασκευάζει ένα εμβόλιο για την Ευλογιά των πιθήκων, σημειώνει πτώση 16%, επηρεασμένη και από τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Ο διευθύνων σύμβουλος της δανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας εξέφρασε ανησυχίες ότι ο Κένεντι θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τον σκεπτικισμό για τα εμβόλια, αλλά δήλωσε επίσης στο Reuters ότι η αντίδραση των ΗΠΑ στην πανδημία του κορονοϊού κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ τον κάνει να αισιοδοξεί για τη μελλοντική χρηματοδότηση της κυβέρνησης.

Οι εισηγμένες στο γερμανικό χρηματιστήριο μετοχές της BioNtech, συνεργάτη της Pfizer στα εμβόλια COVID-19, σημειώνουν πτώση 9,9%.

Οι αναλυτές της Jefferies επεσήμαναν μια συνέντευξη του Κένεντι στο NBC ότι δεν θα εξαφάνιζε τα διαθέσιμα εμβόλια, αλλά πρόσθεσαν ότι οι προοπτικές για τα πρότζεκτ ανάπτυξης βιοτεχνολογίας είναι θολές.

Στο μεταξύ στις ΗΠΑ, οι κατασκευαστές εμβολίων υποχωρούν περαιτέρω στις ηλεκτρονικές συναλλαγές πριν το άνοιγμα της αγοράς μετά την πτώση της Πέμπτης, με τη Moderna να υποχωρεί κατά 2,21%, τη Novavax κατά 1,94% και την Pfizer να κινείται οριακά χαμηλότερα.

«Δεν μας εκπλήσσει το γεγονός ότι ο φαρμακευτικός κλάδος δέχεται πιέσεις σχετικά με το ενδεχόμενο ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ να έχει την εποπτεία των διαφόρων οργανισμών εντός του Αμερικανικού Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) (συμπεριλαμβανομένου του FDA, του CDC, του NIH και του Medicare/Medicaid), δεδομένων των απόψεών του για τον κλάδο», ανέφεραν οι αναλυτές της JP Morgan, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί ο ακριβής αντίκτυπος.

Πηγή: skai.gr

