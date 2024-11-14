Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με πρόβλεψη αύξησης του επιδόματος κατά 20% για τις πιο κρύες περιοχές της χώρας και διεύρυνσης των δικαιούχων του, δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης.

Ύψος επιδόματος

Κάθε δικαιούχος επιδοτείται για μια μόνο πηγή θέρμανσης και το ύψος του επιδόματος προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού αναφοράς (που είναι διαφορετικό για κάθε είδος με τον ηλεκτρισμό να έχει το υψηλότερο -380- και το πετρέλαιο το χαμηλότερο -300- με τον συντελεστή τρεχουσών καιρικών συνθηκών κάθε περιοχής –που δείχνει πόσο κρύο έχει-. Το ποσό που προκύπτει προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο του δικαιούχου.



Το επίδομα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100€ και μεγαλύτερο των 800€.

Στις περιοχές όμως που ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 1 (λ.χ Κοζάνη, Καλλονή, Σιάτιστα) το ποσό αυξάνεται κατά 25% με ανώτατο όριο τα 1000€.

Στις περιοχές με συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο του 1,2 (λ.χ Βελούχι, Νυμφαίο, Σαμαρίνα) προβλέπεται επιπλέον 25% αύξηση με ανώτατο όριο τα 1000€.

Με βάση τα παραπάνω μια οικογένεια με 3 παιδιά στο Βελούχι που θερμαίνεται με ηλεκτρικό ρεύμα θα πάρει 1,62χ380χ60%χ25%=1236€ , θα πάρει το ανώτατο ποσό των 1200€. Αν θερμαινόταν με πετρέλαιο θέρμανσης θα έπαιρνε 972€.

Άγαμος στην Αχλαδερή που χρησιμοποιεί ρεύμα θα πάρει 150€. Αν ζούσε στο Σουφλί θα έπαιρνε 282€.

Το επίδομα χορηγείται με την προϋπόθεση αγοράς ποσότητας διπλάσιας αξίας του δικαιούμενου επιδόματος για το χρονικό διάστημα από 1η Οκτωβρίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2025.

(Η περίοδος αρχίζει από 15 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή αναφοράς τα 1,2€/λίτρο και από 1η Ιουνίου για καυσόξυλα και πέλετ).

Δικαιούχοι - Κριτήρια

Εισοδηματικά



Το ετήσιο εισόδημα για τον άγαμο/χήρο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 16.000€

Για τα ζευγάρια το όριο είναι στις 24.000€ και προσαυξάνεται 5.000€/παιδί

Στις 29.000€ τίθεται το εισόδημα για μονογονεϊκή οικογένεια με προσαύξηση 5.000€/παιδί μετά το πρώτο παιδί.

Περιουσιακά

200.000€ για τον άγαμο/χήρο

260.000€ για το ζευγάρι και τη μονογονεϊκή οικογένεια

+40.000€/τέκνο

Όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα o τζίρος τους δεν πρέπει να ξεπερνά τις 80.000 €.

Εξαιρούνται από το επίδομα:

Εξαρτώμενα μέλη

Φιλοξενούμενοι

Όσοι πληρώνουν φόρο πολυτελούς διαβίωσης

Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής

Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που αιτούνται επίδομα για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρούνται της χορήγησης οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων της παρούσας απόφασης.

Διαδικασία χορήγησης

Απαιτείται αίτηση στο MyΘέρμανση της ΑΑΔΕ έως και τις 6 Δεκεμβρίου. Απαιτείται εκτός των άλλων και ο IBAN.



Η χορήγηση γίνεται σε 2 δόσεις:

Περσινοί Λήπτες : Προκαταβολή ίση με το 60% του περσινού επιδόματος και 40% με βάση τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή του λήπτη από 1/10/2024 έως 31/3/2025

Μη περσινοί λήπτες :Προκαταβολή 50% όπως προκύπτει από το γινόμενο του ποσοστού αναφορά και του κλιματικού συντελεστή και 50% με βάση τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή του λήπτη από 1/10/2024 έως 31/3/2025

Οι προκαταβολές δίνονται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2024 και η εξόφληση γίνεται έως τις 30 Μάιου 2025.



Το επίδομα θέρμανσης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οποιεσδήποτε οφειλές προς το Δημόσιο.

Περιορισμοί

Το επίδομα θέρμανσης δίνεται για τα ακίνητα που αποτελούν κύριες κατοικίες.

Για να πάρει κάποιος επίδομα θέρμανσης για καυσόξυλα πρέπει να μένει σε οικισμό με έως 10.000 κατοίκους του οποίο ο κλιματικός συντελεστής δεν ξεπερνά το 0,8. Ο κάτοικος Καβάλας δεν παίρνει επίδομα για καυσόξυλα.

Για να πάρει κάποιος επίδομα θέρμανσης για πέλετ πρέπει να μένει σε οικισμό με έως 25.000 κατοίκους του οποίο ο κλιματικός συντελεστής δεν ξεπερνά το 0,8. Ο κάτοικος Κατερίνης δεν παίρνει επίδομα για πέλετ.

Από τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για κατανάλωση καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) εξαιρούνται όλοι οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στις μητροπολιτικές περιοχές Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης καθώς και οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στον Δήμο Ιωαννίνων. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε έναν από τους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.

